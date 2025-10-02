Free Play Days: Ready or Not und mehr kostenlos spielbar

Die Free Play Days auf Xbox enthalten dieses Wochenende Ready or Not und weitere Titel in der Vollversion.

Mit Game Pass Ultimate, Premium und Essential haben Spieler wöchentlich Zugriff auf die Free Play Days.

Abonnenten werden mehrere Spiele in Vollversion angeboten, die sie ohne weitere Kosten über das Wochenende spielen können.

Schaut euch an, was diese Woche zur Auswahl steht.

Free Play Days KW40/2025

Dustborn

Polterguys: Possession Party

Ready or Not

Sudden Strike 4