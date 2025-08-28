Free Play Days: Rust und mehr kostenlos spielbar

Die Rust Console Edition und weitere Spiele sind bei den Free Play Days auf Xbox kostenlos spielbar.

Fünf Spiele stehen diese Woche bei den Free Play Days auf Xbox zur Auswahl.

Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core könnt ihr am Wochenende unter anderem in Rust eure Überlebenskünste unter Beweis stellen oder in EA SPORTS College Football 26 einen Touchdown hinlegen.

Free Play Days KW35/2025

EA SPORTS College Football 26

Lost Eidolons

Rust Console Edition

Surviving Mars

The Knightling