Free Play Days: Rust und mehr kostenlos spielbar

Fünf Spiele stehen diese Woche bei den Free Play Days auf Xbox zur Auswahl.
Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core könnt ihr am Wochenende unter anderem in Rust eure Überlebenskünste unter Beweis stellen oder in EA SPORTS College Football 26 einen Touchdown hinlegen.
Free Play Days KW35/2025
EA SPORTS College Football 26
Lost Eidolons
Rust Console Edition
Surviving Mars
The Knightling
Rust wird auf jeden fall getestet!
Werde ich wohl passen, brauche ich derzeit nicht.
Schön, Rust wollte ich eh mal testen.
Nichts was mich interessiert.
Nichts für mich dabei 🤷🏻♀️
College Football wäre interessant, werde aber die sonic beta am Wochenende vorziehen 😅✌🏻 danke für die Info
Nein da brauche ich nichts
The Knightling, na perfekt, kann ich direkt selber probieren.
Ach und Path of Exile II soll auch kostenlos spielbar sein übers Wochenende, vielleicht eine eigene Aktion. Wurde mir bei Events angezeigt.
Steht hier: https://www.xboxdynasty.de/news/path-of-exile-2/kostenlose-testphase-und-the-third-edict-ende-august/
Lost Eidolons bin ich schon länger am überlegen. Dann teste ich das am Wochenende mal intensiv.
Glaube dieses Wochenende passe ich da mal. Aber die Free Play Days sind schon gut. Hatte letztes Wochenende Pac Man World Repac getestet und halb durchgespielt. Fand ich so Mittelmaß, aber es bleibt trotzdem weiter auf meiner Wunschliste.