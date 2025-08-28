Free Play Days: Rust und mehr kostenlos spielbar

Die Rust Console Edition und weitere Spiele sind bei den Free Play Days auf Xbox kostenlos spielbar.

Fünf Spiele stehen diese Woche bei den Free Play Days auf Xbox zur Auswahl.

Mit Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core könnt ihr am Wochenende unter anderem in Rust eure Überlebenskünste unter Beweis stellen oder in EA SPORTS College Football 26 einen Touchdown hinlegen.

Free Play Days KW35/2025

EA SPORTS College Football 26

Lost Eidolons

Rust Console Edition

Surviving Mars

The Knightling

  6. Rotten 67225 XP Romper Domper Stomper | 28.08.2025 - 13:48 Uhr

    College Football wäre interessant, werde aber die sonic beta am Wochenende vorziehen 😅✌🏻 danke für die Info

  8. Patricius 25945 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.08.2025 - 14:35 Uhr

    The Knightling, na perfekt, kann ich direkt selber probieren.

    Ach und Path of Exile II soll auch kostenlos spielbar sein übers Wochenende, vielleicht eine eigene Aktion. Wurde mir bei Events angezeigt.

  9. KirkZero 8700 XP Beginner Level 4 | 28.08.2025 - 14:41 Uhr

    Lost Eidolons bin ich schon länger am überlegen. Dann teste ich das am Wochenende mal intensiv.

  10. Kenty 221505 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.08.2025 - 15:54 Uhr

    Glaube dieses Wochenende passe ich da mal. Aber die Free Play Days sind schon gut. Hatte letztes Wochenende Pac Man World Repac getestet und halb durchgespielt. Fand ich so Mittelmaß, aber es bleibt trotzdem weiter auf meiner Wunschliste.

