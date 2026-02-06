Free Play Days: Sechs große Hits von 2K kostenlos spielbar

2K lädt Xbox Game Pass‑Mitglieder am Wochenende zu einem Free‑Play‑Wochenende ein. Besitzer von Game Pass Ultimate, Premium und Essential können sechs große Titel ohne Zusatzkosten ausprobieren.
- NBA 2K26 stimmt auf das All‑Star‑Weekend ein und bietet Play Now, MyCareer und MyTeam samt Season‑4‑Belohnungen.
- PGA Tour 2K25 liefert WM‑Phoenix‑Open‑Events, doppelte XP und einen Rabatt bis 19. Februar.
- Risk of Rain 2 sorgt für chaotische Roguelike‑Runs im Solo‑ oder 4‑Spieler‑Co‑op.
- Civilization VI lässt euch ein Imperium aufbauen und historische Anführer zum Sieg führen. Es ist zusätzlich auch auf PC spielbar.
- LEGO 2K Drive bietet eine offene LEGO‑Rennwelt mit frei anpassbaren Fahrzeugen.
- TopSpin 2K25 bringt Federer, Serena und alle vier Grand Slams zurück auf die Xbox.
Die Aktion läuft bis Montag, 9. Februar 09:00 Uhr, und eignet sich perfekt, um mehrere 2K‑Titel anzutesten und Fortschritt bei einem späteren Kauf mitzunehmen.
Nichts für mich dabei, allen anderen viel Spaß.
Nichts dabei. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Ist civilisation VI nicht im Pass?
Ne, gibt es aber spottbillig im Store für 5,99€.
Schön gesehen aber da fehlen dann die ganzen zusätzlichen Inhalte.😅vund mir wird angezeigt das es im Gamepass ultimate enthalten ist
Vielleicht golf 🤔
Da ist für mich nichts dabei was ich gerne spielen würde.