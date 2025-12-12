Free Play Days: Spirittea und mehr kostenlos spielbar

Spiel bei den Free Play Days an diesem Wochenende Spirittea und diese weiteren Spiele auf Xbox.

Während der Xbox Free Play Days können Spieler bis zum 14. Dezember wieder spannende Titel ausprobieren und die Gelegenheit nutzen, neue Abenteuer zu erleben.

Mitglieder mit Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential haben in diesem Zeitraum kostenlosen Zugriff auf das taktische Rollenspiel The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

Ferner stehen mit theHunter: Call of the Wild und Spirittea ein Jagd- bzw. eine Cozy-Simulation allen Xbox-Mitgliedern offen – ganz ohne Game Pass-Abonnement.