Free Play Days: Vier Spiele kostenlos am Wochenende spielbar

Xbox Free Play Days: Diese vier Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar.

Xbox hat die neuen Free Play Days angekündigt, bei denen Spieler an diesem Wochenende mehrere Titel kostenlos ausprobieren können.

Vom 23. bis 26. April stehen unter anderem MLB The Show 26, Anno 117: Pax Romana und The Survivalists für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung.

Zusätzlich ist Age of Mythology: Retold im gleichen Zeitraum für alle Xbox-Spieler im Rahmen der Free Play Days spielbar, unabhängig von einer Game Pass-Mitgliedschaft.

Die Aktion bietet damit eine breite Auswahl aus Sport-, Strategie- und Survival-Titeln, die für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten getestet werden können.