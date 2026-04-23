Free Play Days: Vier Spiele kostenlos am Wochenende spielbar

Xbox hat die neuen Free Play Days angekündigt, bei denen Spieler an diesem Wochenende mehrere Titel kostenlos ausprobieren können.
Vom 23. bis 26. April stehen unter anderem MLB The Show 26, Anno 117: Pax Romana und The Survivalists für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung.
Zusätzlich ist Age of Mythology: Retold im gleichen Zeitraum für alle Xbox-Spieler im Rahmen der Free Play Days spielbar, unabhängig von einer Game Pass-Mitgliedschaft.
Die Aktion bietet damit eine breite Auswahl aus Sport-, Strategie- und Survival-Titeln, die für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten getestet werden können.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss keines der Spiele ausprobieren, trotzdem danke für die Info.
Pax Romana wäre interessant aber hab nicht die Zeit mich in Anno reinzufuchsen…
Leider… 🫡
Nichts dabei für mich, danke auch für die Info.
Beste Aktion von Microsoft 💚
Ich freu mich jedes Mal auf Donnerstag wenn es Free Play Days on Xbox gibt 😃 🥳
Ich werde alle zocken 😉
Und auch Dank an das Team Xbox Dynastie 💚 für die Info 🤗
Nett aber die guten besitze ich schon