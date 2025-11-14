Free Play Days: Wreckfest und mehr am Wochenende kostenlos spielen

Fünf Spiele sind bei den Free Play Days dieses Wochenende dabei, darunter Wreckfest und GTA Online.

Die Free Play Days auf Xbox bringen euch auch an diesem Wochenende eine bunte Mischung direkt auf die Konsole. Insgesamt fünf Titel stehen zur Verfügung und decken dabei ganz unterschiedliche Geschmäcker ab.

Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential können mit Train Sim World 6: Standard Edition in die Welt der realistischen Eisenbahnsimulation eintauchen, bei der detailgetreue Strecken und authentische Züge für ein besonders immersives Erlebnis sorgen.

Für alle anderen Xbox-Spieler ohne Abo öffnen sich gleich vier weitere Welten: In Grand Theft Auto Online (Series X|S) erwartet euch ein riesiges, offenes Actionuniversum voller Missionen, Abenteuer und Möglichkeiten, gemeinsam mit Freunden Chaos zu stiften oder eigene Karrieren aufzubauen.

Wer es lieber humorvoll und chaotisch mag, findet in Rubber Bandits ein Partyspiel, das mit verrückter Physik und witzigen Kämpfen für ausgelassene Runden sorgt.

Mit Soccer Story erlebt ihr ein charmantes Sport-RPG, das Fußball mit einer skurrilen Abenteuergeschichte verbindet und dabei eine Mischung aus sportlicher Herausforderung und humorvollem Storytelling bietet.

Und schließlich liefert Wreckfest kompromisslose Renn-Action, bei der spektakuläre Crashs, realistische Fahrphysik und intensive Duelle auf der Strecke im Mittelpunkt stehen.