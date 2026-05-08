Free Play Days: Xbox bringt Catan und Deadside kostenlos übers Wochenende zurück

Xbox hat die nächsten Free Play Days angekündigt und stellt Spielern an diesem Wochenende sowohl Catan als auch Deadside zeitlich begrenzt kostenlos zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich an Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium sowie Xbox Game Pass Core beziehungsweise Essential. Beide Spiele können vom 7. Mai bis einschließlich 10. Mai ohne zusätzliche Kosten ausprobiert werden.

Mit Catan steht die bekannte digitale Umsetzung des beliebten Strategiespiels bereit, bei dem Spieler Ressourcen sammeln, Handel betreiben und ihre Siedlungen strategisch ausbauen müssen.

Deadside verfolgt dagegen einen deutlich härteren Survival-Ansatz und kombiniert offene Spielwelten mit PvP- und PvE-Elementen. Spieler kämpfen dort ums Überleben, sammeln Ausrüstung und stellen sich sowohl feindlichen Spielern als auch KI-Gegnern.

Die Free Play Days gehören seit Jahren zum festen Bestandteil des Xbox-Angebots und ermöglichen Game-Pass-Mitgliedern regelmäßig den zeitlich begrenzten Zugriff auf ausgewählte Vollversionen.

Catan und Deadside stehen bis Sonntag, den 10. Mai, kostenlos zum Spielen bereit.