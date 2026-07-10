Free Play Days: Xbox lädt zum Gratis-Wochenende ein – drei Spiele können jetzt kostenlos getestet werden

Xbox-Spieler können sich an diesem Wochenende wieder mehrere Titel kostenlos anschauen. Die aktuellen Free Play Days bieten MLB The Show 26, The Alters und Stuffed vom 9. Juli bis zum 12. Juli 2026 ohne zusätzliche Kosten zum Spielen an.
Das Angebot richtet sich an Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential. Während des Aktionszeitraums können die drei Spiele ausprobiert werden, ohne dass sie gekauft werden müssen.
Mit MLB The Show 26 geht es auf das Baseball-Feld, während The Alters Spieler auf eine gefährliche Reise voller Überlebens- und Science-Fiction-Elemente schickt. Stuffed ergänzt das Wochenende mit einer weiteren spielbaren Erfahrung.
Die Free Play Days sind eine regelmäßige Aktion von Xbox, bei der ausgewählte Spiele für begrenzte Zeit vollständig spielbar gemacht werden. Wer nach dem Wochenende weiterspielen möchte, benötigt anschließend einen Kauf oder Zugriff über ein entsprechendes Abo-Angebot.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da nichts dabei für mich
Nix für mich dabei
Wieder nichts dabei, was ich ausprobieren würde.
Waren die 3 nicht eh schon im GamePass ?
The Alters ist im Game Pass.
MLB The Show hat Sony seit dem 25er nicht mehr im Game Pass veröffentlicht.
Stuffed war noch nie im GP.
Wer mit dem klassischen Call-of-Duty-Zombie-Modus was anfangen kann, sollte unbedingt Stuffed ausprobieren. Ich hatte eine Menge Spaß mit dem Ding. Leider fehlt auf den Konsolen der Multiplayer.
Nichts dabei was ich ausprobieren würde. Danke für die Info. 👍🏻
Keins dabei das ich testen wollen würde
Nichts, was ich ausprobieren möchte.
Werde ma den Batter schwingen ✌🏻😅 danke für die Info
MLB würde ich ja gerne anspielen aber meine Zeit am WE wird mit Palworld verschwendet ^^