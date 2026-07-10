Free Play Days: Xbox lädt zum Gratis-Wochenende ein – drei Spiele können jetzt kostenlos getestet werden

Drei Spiele stehen bei den Xbox Free Play Days dieses Wochenende kostenlos bereit.

Xbox-Spieler können sich an diesem Wochenende wieder mehrere Titel kostenlos anschauen. Die aktuellen Free Play Days bieten MLB The Show 26, The Alters und Stuffed vom 9. Juli bis zum 12. Juli 2026 ohne zusätzliche Kosten zum Spielen an.

Das Angebot richtet sich an Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential. Während des Aktionszeitraums können die drei Spiele ausprobiert werden, ohne dass sie gekauft werden müssen.

Mit MLB The Show 26 geht es auf das Baseball-Feld, während The Alters Spieler auf eine gefährliche Reise voller Überlebens- und Science-Fiction-Elemente schickt. Stuffed ergänzt das Wochenende mit einer weiteren spielbaren Erfahrung.

Die Free Play Days sind eine regelmäßige Aktion von Xbox, bei der ausgewählte Spiele für begrenzte Zeit vollständig spielbar gemacht werden. Wer nach dem Wochenende weiterspielen möchte, benötigt anschließend einen Kauf oder Zugriff über ein entsprechendes Abo-Angebot.