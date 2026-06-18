Free Play Days: Xbox öffnet gleich mehrere Spielwelten gratis

Die Xbox Free Play Days sorgen an diesem Wochenende erneut für zusätzliche Spielmöglichkeiten auf Konsole. Zwischen dem 18. Juni und 21. Juni stehen mehrere Titel für Abonnenten bestimmter Game Pass-Stufen zur Verfügung, während ein weiteres Spiel sogar für alle Xbox-Mitglieder kostenlos ausprobiert werden kann.
Für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen in diesem Zeitraum drei Spiele im Fokus:
- PGA Tour 2K25 (Standard Edition)
- Two Point Museum
- Assetto Corsa
Parallel dazu erhalten alle Xbox-Nutzer unabhängig von einer Mitgliedschaft Zugriff auf ein weiteres Spiel. Dead by Daylight ist bis Montag, den 22. Juni, kostenlos spielbar.
Die Aktion bietet damit eine Mischung aus Sport, Management-Simulation, Rennsimulation und Horror-Gameplay und deckt unterschiedliche Genres für das Wochenende ab. Nach Ablauf der Free Play Days können die Spiele weiterhin separat erworben werden, wobei Fortschritte in vielen Fällen erhalten bleiben.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kein Witz: PGA Tour 2K25 ist das Forza Motorsport unter den Golfspielen.
Nichts dabei für mich. Danke für die Info. 👍
Hätte Two Point Museum mal ausprobiert, wenn ich den Game Pass aktuell noch hätte.
Assetto Corsa hätte ich ausprobiert, bin aber im Urlaub.😅
Two Point Museum ist ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen.
Mal sehen, ob ich Assetto Corsa herunterlade.
Nichts was lohnen würde.
Nichts dabei bzw Dead by daylight spiele ich eh regelmäßig
Für mich ist auch nichts dabei
Ne danke.