Free Play Days: Xbox öffnet gleich mehrere Spielwelten gratis

Die Xbox Free Play Days sorgen an diesem Wochenende erneut für zusätzliche Spielmöglichkeiten auf Konsole. Zwischen dem 18. Juni und 21. Juni stehen mehrere Titel für Abonnenten bestimmter Game Pass-Stufen zur Verfügung, während ein weiteres Spiel sogar für alle Xbox-Mitglieder kostenlos ausprobiert werden kann.

Für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen in diesem Zeitraum drei Spiele im Fokus:

Parallel dazu erhalten alle Xbox-Nutzer unabhängig von einer Mitgliedschaft Zugriff auf ein weiteres Spiel. Dead by Daylight ist bis Montag, den 22. Juni, kostenlos spielbar.

Die Aktion bietet damit eine Mischung aus Sport, Management-Simulation, Rennsimulation und Horror-Gameplay und deckt unterschiedliche Genres für das Wochenende ab. Nach Ablauf der Free Play Days können die Spiele weiterhin separat erworben werden, wobei Fortschritte in vielen Fällen erhalten bleiben.