Free Play Days: Xbox öffnet gleich mehrere Spielwelten gratis

9 Autor: , in News / Free Play Days
Übersicht

Free Play Days bringen PGA Tour 2K25, Two Point Museum und Assetto Corsa auf Xbox – Dead by Daylight zusätzlich frei spielbar.

Die Xbox Free Play Days sorgen an diesem Wochenende erneut für zusätzliche Spielmöglichkeiten auf Konsole. Zwischen dem 18. Juni und 21. Juni stehen mehrere Titel für Abonnenten bestimmter Game Pass-Stufen zur Verfügung, während ein weiteres Spiel sogar für alle Xbox-Mitglieder kostenlos ausprobiert werden kann.

Für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential stehen in diesem Zeitraum drei Spiele im Fokus:

Parallel dazu erhalten alle Xbox-Nutzer unabhängig von einer Mitgliedschaft Zugriff auf ein weiteres Spiel. Dead by Daylight ist bis Montag, den 22. Juni, kostenlos spielbar.

Die Aktion bietet damit eine Mischung aus Sport, Management-Simulation, Rennsimulation und Horror-Gameplay und deckt unterschiedliche Genres für das Wochenende ab. Nach Ablauf der Free Play Days können die Spiele weiterhin separat erworben werden, wobei Fortschritte in vielen Fällen erhalten bleiben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Free Play Days

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 346860 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.06.2026 - 20:02 Uhr

    Kein Witz: PGA Tour 2K25 ist das Forza Motorsport unter den Golfspielen.

    1
  3. Katanameister 471400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 18.06.2026 - 20:18 Uhr

    Hätte Two Point Museum mal ausprobiert, wenn ich den Game Pass aktuell noch hätte.

    0
  5. d4wGkw0n 59180 XP Nachwuchsadmin 8+ | 18.06.2026 - 20:33 Uhr

    Two Point Museum ist ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen.

    Mal sehen, ob ich Assetto Corsa herunterlade.

    0

Hinterlasse eine Antwort