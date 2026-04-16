Free Play Days: Zwei Spiele dieses Wochenende kostenlos auf Xbox spielbar

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Free Play Days: Football Manager 26 Console und South Park Snow Day dieses Wochenende kostenlos spielbar.

Im Rahmen der aktuellen Free Play Days stehen am kommenden Wochenende zwei Titel zeitlich begrenzt kostenlos zur Verfügung.

Mit dabei ist Football Manager 26 Console, das strategische Fußballmanagement in den Mittelpunkt stellt und Spielern die Kontrolle über taktische Entscheidungen und Vereinsentwicklung gibt.

Ebenfalls spielbar ist South Park: Snow Day!, das den typischen Humor der Reihe mit chaotischen Koop-Gefechten in einer winterlichen Umgebung kombiniert.

Die Aktion läuft von Donnerstag, dem 16. April, bis Sonntag, den 19. April 2026. Während dieses Zeitraums können Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential die Spiele ohne zusätzliche Kosten testen.

Erspielte Fortschritte, Erfolge und Gamerscore werden dabei übernommen, sofern die Spiele anschließend gekauft werden. Zusätzlich stehen zeitlich begrenzte Rabatte auf die Titel zur Verfügung, wobei Verfügbarkeit und Höhe je nach Region variieren können.

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10 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 43175 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 17:28 Uhr

    South Park Snow Day werde ich mir mal anschauen. Danke für die Info. 👍🏻

    0
  3. Rotten 114885 XP Scorpio King Rang 2 | 16.04.2026 - 17:31 Uhr

    Werde ma weiter South Park: Snow Day! Spielen wenn ik dazu komm nach dem rollbrett fahren 🛹✌🏻

    1
  4. EdgarAllanFloh 122720 XP Man-at-Arms Silber | 16.04.2026 - 17:54 Uhr

    South Park sollte man durchspielen können. Das dauert nur 6 bis 10 Stunden je nach Spielstil.

    0
  10. HaloGott 14705 XP Leetspeak | 16.04.2026 - 19:34 Uhr

    Free Play Days sind echt eine top Aktion!

    Schon so viele Spiele dadurch gespielt,werde mir south Park anschauen.

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