Free Play Days: Zwei Spiele dieses Wochenende kostenlos auf Xbox spielbar

Im Rahmen der aktuellen Free Play Days stehen am kommenden Wochenende zwei Titel zeitlich begrenzt kostenlos zur Verfügung.

Mit dabei ist Football Manager 26 Console, das strategische Fußballmanagement in den Mittelpunkt stellt und Spielern die Kontrolle über taktische Entscheidungen und Vereinsentwicklung gibt.

Ebenfalls spielbar ist South Park: Snow Day!, das den typischen Humor der Reihe mit chaotischen Koop-Gefechten in einer winterlichen Umgebung kombiniert.

Die Aktion läuft von Donnerstag, dem 16. April, bis Sonntag, den 19. April 2026. Während dieses Zeitraums können Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential die Spiele ohne zusätzliche Kosten testen.

Erspielte Fortschritte, Erfolge und Gamerscore werden dabei übernommen, sofern die Spiele anschließend gekauft werden. Zusätzlich stehen zeitlich begrenzte Rabatte auf die Titel zur Verfügung, wobei Verfügbarkeit und Höhe je nach Region variieren können.