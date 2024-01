Freedom Planet 2: Jump’N’Run-Abenteuer erscheint im April

Marvelous Europe gab bekannt, dass Freedom Planet 2, das rasante Jump’N’Run-Abenteuer des Indie-Entwicklers GalaxyTrail, am 4. April digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.

Ein neu veröffentlichtes Video zeigt die vier spielbaren Heldinnen, wie sie durch die Levels rasen, um Avalice vor dem uralten Wasserdrachen Merga und ihren Plänen zur Zerstörung des Mondes zu retten.

Das Video zeigt auch den neuen, von Fans geforderten „Boss Rush“-Modus, der in allen Konsolenversionen von Freedom Planet 2 enthalten sein und gleichzeitig mit der Veröffentlichung der PC-Version hinzugefügt wird.

Diese neuen Herausforderungen werden über die Battlesphere im Spiel zugänglich sein, wodurch sich die Gesamtzahl der verfügbaren Herausforderungen und Modi auf 20 erhöht.

Boss Rush bietet zwei Divisionen mit jeweils 17 tödlichen Bossen, die Lilac, Carol, Milla oder Neera in einem Marathon aus Geschwindigkeit und Geschicklichkeit herausfordern. Spieler, die es schaffen, beide Boss-Divisionen zu besiegen, erhalten Zugang zu einem speziellen VIP-Raum im Spiel mit Ostereiern für treue Freedom Planet-Fans.

Kehrt zurück in die pulsierende Welt von Avalice, um eine uralte Bedrohung zu bekämpfen – in der lang erwarteten Fortsetzung des überraschenden Indie-Action-Platformer-Hits Freedom Planet. In den Jahren, die seit den Ereignissen des Originalspiels vergangen sind, haben die drei Heldinnen ihre charakteristischen Fähigkeiten verfeinert, die sie Furcht einflößender machen als je zuvor.

Nutze Lilacs Geschwindigkeit mit ihrem Drachenschub, erreicht neue Höhen mit Carols Sprungscheibe oder Motorrad oder gehe es mit Millas Schild etwas ruhiger an. Und auch die neue spielbare Figur Neera wird nicht im Regen stehen, denn sie kann ihre mächtigen Frostkünste einsetzen, um Gegner zu bestrafen. Wie sein Vorgänger bietet auch dieses rasante Jump’n’Run-Abenteuer aufregende, auf Schwung basierende Action, erweitert die Formel jedoch um neue Gameplay-Systeme und Verbesserungen.

Mit 24 fachmännisch gestalteten Stages, einem ehrgeizig erweiterten Abenteuermodus, Retro-, aber verfeinerter 2D-Grafik und dem zusätzlichen, heiß ersehnten Boss Rush-Modus ist Freedom Planet 2 der Indie-Liebling, der sich zu einer wahren Plattform-Power entwickelt hat.

Freedom Planet 2 wird von GalaxyTrail entwickelt und in Europa und Australien von Marvelous Europe und in Nordamerika von XSEED Games digital für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht und erscheint am 4. April 2024. Die PC-Version wurde zuvor von GalaxyTrail digital veröffentlicht.