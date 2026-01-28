FreeStyle Football 2: Anmeldung zur Closed Beta auf Xbox möglich

Closed Beta zu Freestyle Football 2 enthüllt Tricks, Style und Street-Action – Joycity öffnet das Spielfeld für erste Spieler

Das energiegeladene Freestyle Football 2 rückt an diesem Wochenende in den Fokus, denn die Closed Beta öffnet ihre Tore. Die Teilnehmer erhalten erstmals Zugang zu den zentralen Mechaniken und können die charakteristischen Moves ausprobieren, die das Erlebnis prägen.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Straßenfußball, kreativen Kombos und dynamischem Spielfluss, der bereits vor dem offiziellen Launch einen umfassenden Eindruck vermitteln soll.

Während der Testphase stehen die wichtigsten Gameplay-Elemente bereit, darunter die markanten Tricks, die das Spielgefühl definieren. Joycity begleitet den Start mit einem siebenminütigen Entwickler-Video, in dem das Team die Vision hinter dem Projekt, die technischen Grundlagen und die Inhalte der Beta erläutert.

Die Präsentation dient als Vorschau auf das, was zum Release in Freestyle Football 2 erwartet wird.

Der Closed Beta-Zeitraum erstreckt sich vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2026 und ist in regionale Zeitfenster unterteilt. In Nordamerika läuft der Zugang zwischen 20:00 und 24:00 EST, in Europa zwischen 20:00 und 24:00 CET und in Asien zwischen 20:00 und 24:00 KST.

Gespielt wird auf Xbox Series XS, Xbox auf PC sowie PlayStation 5, wodurch eine breite Plattformbasis abgedeckt wird.

Für die Teilnahme stellt Joycity ein Registrierungsformular bereit, über das Interessierte einen Beta-Key anfordern können. Insgesamt werden zehntausend Codes über diesen Weg verteilt, was den Zugang zur Testphase erleichtert.