FreeStyle Football 2: Demo mit Crossplay auf Xbox, PlayStation und Steam

Fußballfans können ab sofort einen ersten Blick auf FreeStyle Football 2 werfen. Entwickler WOORE Studio und Publisher Joycity haben die Vorab-Demo des Arcade-Fußballspiels veröffentlicht und gleichzeitig die Teilnahme am Steam Next Fest bestätigt.

Die Demo steht bereits bereit und läuft bis zum 22. Juni 2026. Besonders interessant: Erstmals unterstützt das Spiel vollständiges Crossplay zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox auf PC und Steam. Damit können Spieler plattformübergreifend gemeinsam auf den virtuellen Bolzplatz gehen.

Laut den Entwicklern verliefen die bisherigen geschlossenen Beta-Tests äußerst erfolgreich. Vor allem die zweite PC-Beta sorgte für einen so großen Andrang, dass zusätzliche Serverkapazitäten bereitgestellt werden mussten.

Für die Steam-Next-Fest-Demo wurden zahlreiche neue Inhalte integriert:

FreeStyle Football 2 Demo

Nationale Fußballtrikots und weitere kosmetische Gegenstände

Neue Karte „New York“ mit urbanem Straßenfußball-Setting

Ranglisten-Modus mit globalem Leaderboard

Neues Lounge-System zur Rekrutierung spielbarer Charaktere

Beziehungssystem mit Favor-Gauge zur Freischaltung neuer Figuren

Nutzung der Spielwährung „Reyal“ für Rekrutierung und Interaktionen

Regelmäßige Aktualisierung der verfügbaren Charaktere nach jedem Match

FreeStyle Football 2 Demo Belohnungen

Kickoff Soccer Gloves

Known Kickoff Profil-Icon

FreeStyle Football 2 setzt auf schnelle Arcade-Action und wurde vom ursprünglichen Entwicklerteam der FreeStyle-Reihe entwickelt. Die Macher versprechen eine Mischung aus realistischer Grafik und dynamischem Street-Football-Gameplay.

Die Demo von FreeStyle Football 2 ist bereits verfügbar und kann bis zum 22. Juni 2026 gespielt werden. Das fertige Spiel erscheint später für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox auf PC und Steam.