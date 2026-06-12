FreeStyle Football 2: Demo mit Crossplay auf Xbox, PlayStation und Steam

Fußballfans können ab sofort einen ersten Blick auf FreeStyle Football 2 werfen. Entwickler WOORE Studio und Publisher Joycity haben die Vorab-Demo des Arcade-Fußballspiels veröffentlicht und gleichzeitig die Teilnahme am Steam Next Fest bestätigt.
Die Demo steht bereits bereit und läuft bis zum 22. Juni 2026. Besonders interessant: Erstmals unterstützt das Spiel vollständiges Crossplay zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox auf PC und Steam. Damit können Spieler plattformübergreifend gemeinsam auf den virtuellen Bolzplatz gehen.
Laut den Entwicklern verliefen die bisherigen geschlossenen Beta-Tests äußerst erfolgreich. Vor allem die zweite PC-Beta sorgte für einen so großen Andrang, dass zusätzliche Serverkapazitäten bereitgestellt werden mussten.
Für die Steam-Next-Fest-Demo wurden zahlreiche neue Inhalte integriert:
FreeStyle Football 2 Demo
- Nationale Fußballtrikots und weitere kosmetische Gegenstände
- Neue Karte „New York“ mit urbanem Straßenfußball-Setting
- Ranglisten-Modus mit globalem Leaderboard
- Neues Lounge-System zur Rekrutierung spielbarer Charaktere
- Beziehungssystem mit Favor-Gauge zur Freischaltung neuer Figuren
- Nutzung der Spielwährung „Reyal“ für Rekrutierung und Interaktionen
- Regelmäßige Aktualisierung der verfügbaren Charaktere nach jedem Match
FreeStyle Football 2 Demo Belohnungen
- Kickoff Soccer Gloves
- Known Kickoff Profil-Icon
FreeStyle Football 2 setzt auf schnelle Arcade-Action und wurde vom ursprünglichen Entwicklerteam der FreeStyle-Reihe entwickelt. Die Macher versprechen eine Mischung aus realistischer Grafik und dynamischem Street-Football-Gameplay.
Die Demo von FreeStyle Football 2 ist bereits verfügbar und kann bis zum 22. Juni 2026 gespielt werden. Das fertige Spiel erscheint später für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox auf PC und Steam.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei Fußball bin ich generell raus.
Vielleicht schaue ich mal rein.
Sieht ganz lustig aus, bin aber auch raus bei Fussball.
Immerhin ist jetzt schon eine Demo crossplay.
Das was viele großen jahrelang nicht gut hinbekommen haben.
Sonst bin ich her bei anderen Fußballspielen
Wird mal getestet. Danke für die Info.