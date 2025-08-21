FreeStyle Football 2: Koop Fußball-Game kickt im Xbox Game Pass

Das mit der Unreal Engine 5 befeuerte FreeStyle Football 2 bringt hochintensives kooperatives Fußball-Gameplay, unverwechselbare Charaktere und mehr in den Xbox Game Pass.

JOYCITY hat in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler WOORE FreeStyle Football 2 (FSF2) angekündigt, ein Premium-5-gegen-5-Teamfußballspiel (Soccer in Nordamerika) für Konsolen der nächsten Generation.

FreeStyle Football 2 basiert auf der Unreal Engine 5 und erscheint am ersten Tag mit Xbox Game Pass Ultimate für Xbox Series X|S sowie im zweiten Quartal 2026 für PlayStation 5.

Das Spiel verbindet die Geschwindigkeit und Strategie des echten Fußballs mit dem charakterbasierten Gameplay, das JOYCITY-Fans gewohnt sind.

In FreeStyle Football 2 verfügt jeder der 12 Charaktere, die zum Start verfügbar sind, über einzigartige Fähigkeiten, die den Spielstil entscheidend beeinflussen, sei es durch blitzschnelle Pässe, die Moral der Teamkollegen zu steigern oder im perfekten Moment einen kraftvollen Schuss abzugeben.

In jedem Spiel geht es um Teamwork, präzise Koordination und taktisches Geschick, wobei die Spieler in intensiven 5-gegen-5-Online-Kämpfen jeweils einen Charakter steuern.

Features:

1 Spieler, 1 Charakter-Steuerungssystem: Bietet ein realistischeres und dynamischeres Fußballerlebnis, bei dem die Spieler sich wirklich wie auf dem Spielfeld fühlen.

Einzigartige Charaktere und Fähigkeiten: 12 unverwechselbare Spieler bei Veröffentlichung, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen.

Story-Modus: 10–20 Stunden Einzelspieler-Gameplay, in dem die Hintergrundgeschichte jedes Charakters erkundet wird.

Sammlung und Anpassung: Umfangreiche Optionen zur Personalisierung der Charaktere und zum Ausdruck des individuellen Stils.

Clubsystem: Gründet Fußballclubs, um in Ranglisten-Divisionen anzutreten, Strategien zu verwalten und über eine Begleit-App Merchandising und Fantasy-Ligen zu betreiben.

eSports-fähig: Entwickelt für Wettkämpfe, mit dedizierten Servern und Systemen für Turniere.

Globales Flair: Spielt auf kreativen, realistischen Spielfeldern, die von berühmten Orten weltweit inspiriert sind.

Das Spiel wird in mehreren Editionen erhältlich sein, darunter Basic, Premium, Deluxe und Limited Club Edition, mit Monetarisierung über ein bekanntes Konsolen-Framework mit Season Passes, DLC und laufenden Inhaltsupdates.

„Bei FreeStyle Football 2 geht es nicht nur darum, Tore zu schießen, sondern auch um den Nervenkitzel, Spielzüge zu entwickeln, als Einheit zu arbeiten und jeden hart erkämpften Sieg mit seinem Team zu feiern“, so Myungsu Kim, CEO von WOORE. „Mit unseren umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, dem Club-System und dem eSports-fähigen Design ist es unser Ziel (Wortspiel beabsichtigt), Spielern auf der ganzen Welt das ultimative Fußball-Spielerlebnis zu bieten!“

FreeStyle Football 2 wird in Englisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Spanisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch erscheinen und Spielern weltweit seine einzigartige Art von teambasierter Sportaction bieten.