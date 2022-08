Friend vs Friends: Free-to-Play Comic-Shooter mit Sammelkarten enthüllt

Autor:, in / Friend vs Friends

Neben Neuigkeiten zu bereits bekannten Spielen gab es während der Gamescom Opening Night Live auch einige Überraschungen und Neuankündigungen. Eine davon ist der Free-to-Play Comic-Shooter Friend vs Friends von Indie-Entwickler Brainwash Gang.

In Friend vs Friends treten Spieler in chaotischen 1v1 sowie 2v2 Online-Kämpfen gegeneinander an. Während dem rasanten Kampfgeschehen verleihen verschiedene Sammelkarten den Charakteren unterschiedliche Fähigkeiten. Das Kartendeck kann durch die Spieler individuell angepasst und auf den jeweiligen Spielstil abgestimmt werden.

Durch Levelaufstiege können weitere Charaktere und neue einzigartige Fähigkeiten freigeschaltet werden. Auf Mikrotransaktionen, die den Fortschritt beschleunigen, wird das Spiel dabei ausdrücklich verzichten.