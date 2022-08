Friend vs Friends: Turbulente PvP-Schlachten mit Action und Deck-Builder

Autor:, in / Friend vs Friends

Entwickler Brainwash Gang sorgt mit Friends vs Friends für turbulente PvP-Schlachten mit der perfekten Balance zwischen Action und Deck-Builder.

Entwickler Brainwash Gang und Indie-Publisher Raw Fury mischen die Genre-Karten und kündigen, wie wir bereits berichtet haben, das Deck-Building-Actionspiel Friends vs Friends an. Jetzt gibt es weitere Informationen zum Spiel und neue Screenshots für euch.

In Friends vs Friends wählen die Spieler einen Avatar aus zahlreichen verschiedenen Tier-Wesen aus, stellen ein individuelles Kartendeck mit verschiedenen Waffen sowie Fähigkeiten zusammen und stürzen sich in turbulent-unterhaltsame Herausforderungen. Egal, ob im schnellen 1-gegen-1 oder 2-gegen-2 Matches, das kurzweilige Chaos ist vorprogrammiert.

Friends vs Friends ist ein Online-PvP-Actionspiel, welches herausfordernde Duelle und den Einsatz von Karten kombiniert. Die Spieler wählen einen Charakter, stellen ein Deck mit verrückten Karten zusammen und fordern ihre Freunde in kurzweiligen 1v1 oder 2v2 Matches heraus.

Mit jedem Levelaufstieg, erhalten die Spielerinnen und Spieler neue Karten, können vorhandene Karten verbessern und neue Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten. Die Karten in Friends vs Friends aktivieren Kräfte, Waffen und Schwächungszauber; Spieler können zu einem Giganten werden, Geschütztürme heraufbeschwören, die Gesundheit der Gegner abzapfen oder für verdammt großen Kopfe sorgen – wortwörtlich!

Features:

“Quick Match” neu definiert: Spiele mit deinen Freunden oder nehme an einem Online-Match teil; so oder so, jedes Match wird dich bis zum bitteren Ende auf Trab halten

Perfektioniere dein Deck : Schalte Karten frei und verbessere sie, um dein Deck zwischen den Matches an deinen Spielstil anzupassen (und dich in der Rangliste nach oben zu kämpfen)

Wähle deinen Herausforderer: Spiele einen von zehn Charakteren, jeder mit einer einzigartigen Fähigkeit… und sie sehen ziemlich cool aus

Üben, üben, üben: Probiere den Übungsmodus aus, um dich zurechtzufinden, oder spiele gegen die KI, um deine Fähigkeiten zu trainieren

Spiele die Karten richtig: Nutze die Karten in der Hand, die Umgebung und die Fehler deiner Gegner zu deinen Gunsten. Neue Charaktere, Karten, Arenen und Ereignisse warten nach Release auf dich.