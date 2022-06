Frigato: Shadows of the Caribbean: Taktisches Piraten-Spiel für Xbox angekündigt

Frigato: Shadows of the Caribbean für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt.

Fans von taktischen Herausforderungen, Piratenabenteuern und Legenden können sich auf ein Chaos auf See gefasst machen. Diese Attraktionen werden von den Machern von Frigato: Shadows of the Caribbean vorbereitet, einem taktischen Echtzeit-Stealth-Spiel, das die Spieler in die Zeit des goldenen Zeitalters der Piraterie versetzen wird.

Frigato: Shadows of the Caribbean wird voraussichtlich im Jahr 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Eine Demo des Spiels wird auf dem Steam Next Festival im Juni vorgestellt. Frigato: Shadows of the Caribbean wird von Mercat Games entwickelt, einem unabhängigen Studio aus Polen. Es wird ihr Debütprojekt sein, das von Ultimate Games S.A. veröffentlicht wird.

Frigato: Shadows of the Caribbean ist ein taktisches Echtzeit-Stealth-Spiel mit isometrischer Ansicht, das sich auf den Einzelspielermodus konzentriert. Der Spieler befehligt eine Crew von „Sea Dogs“ und muss sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Ein klug vorbereiteter Plan und taktisches Gespür sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die Entwickler kündigten an, dass der Spieler in Frigato: Shadows of the Caribbean als schwer fassbarer Piraten-Gentleman Berühmtheit erlangen kann, aber er kann auch einen anderen Weg einschlagen und zum Beispiel als der blutige Schrecken der Karibik bekannt werden.

„In Frigato verbinden wir die Elemente von Piratenabenteuern, düsteren Legenden und rauem Humor zu einem einzigartigen Ganzen. Das Spiel wird sich lose auf das sogenannte goldene Zeitalter der Piraterie beziehen – das 17. und 18. Jahrhundert. Vom Gameplay her sollte es Fans von Spielen wie Shadow Tactics, Desperados, Commandos, War Mongrels und Partisans 1941 ansprechen“, so Jakub Brzeziński, Game Designer bei Mercat Games.

Mercat Games betont, dass Frigato: Shadows of the Caribbean viele verschiedene Wege bieten wird, um individuelle Ziele zu erreichen. Die Lebensdauer des Spiels wird durch zahlreiche Nebenquests und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden, zusätzlich verlängert.

„Frigato“ wird zunächst für den PC erscheinen, gefolgt von einer Veröffentlichung für Xbox und Nintendo Switch. Später wird es vielleicht auch auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Wichtig ist, dass bald jeder die Möglichkeit haben wird, das Spiel selbst zu testen, dank der Demo mit einer langen Mission, die während des Steam Next Festivals, das am 13. Juni dieses Jahres beginnt, präsentiert wird, kündigte Rafał Jelonek, COO bei Ultimate Games S.A. an.

Frigato: Shadows of the Caribbean – Features:

Ein taktisches Echtzeit-Stealth-Spiel;

Eine faszinierende Welt voller Piratenabenteuer und Legenden;

Viele Wege zum Erfolg;

Hoher Schwierigkeitsgrad;

Nebenquests und Geheimnisse;

Die Karibik zur Zeit des goldenen Zeitalters der Piraterie;

Original-Soundtrack

Die Premiere von Frigato: Shadows of the Caribbean ist für das Jahr 2023 geplant. Das Spiel wird auf PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Frigato: Shadows of the Caribbean – Offizieller Reveal Trailer: