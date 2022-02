Frightence: Horror-Erlebnis im Apartment-Komplex erscheint im März

Autor:, in / Frightence

Als Hausmeister müsst ihr im Horror-Erlebnis Frightence Wohnungen räumen, in denen verstörende Dinge vor sich gehen.

Der Entwickler und Publisher Playstige Interactive kündigt Frightence, ein kurzes, aber intensives First-Person-Horror-Erlebnis an.

Für Xbox Series X|S erscheint Frightence bereits am 09. März, während die Versionen für Nintendo Switch am 10. März bzw. PlayStation 4 am 11. März folgen.

In Frightence schlüpft ihr in die Rolle eines Hausmeisters, der im berüchtigten Apartment Nr. 17 arbeitet, das der Ursprung vieler unheimlicher Geschichten und blutiger urbaner Legenden ist.

Das Apartment hat vor kurzem einen Räumungsbescheid erhalten, und heute Abend müsst ihr die Wohnungen aller Bewohner überprüfen, um sicherzustellen, dass alle ausgezogen sind. Schon bald werdet ihr feststellen, dass in dieser schrecklichen Wohnung nicht alles so ist, wie es scheint.