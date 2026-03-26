Frog Sqwad: Ab Juni direkt im Xbox Game Pass erhältlich

Frog Sqwad erscheint im Xbox Game Pass 2026 auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

Das verrückte Koop-Abenteuer Frog Sqwad wurde soeben für Xbox Series X|S und Xbox auf PC angekündigt und wird als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass erscheinen.

In diesem Puzzle-Plattformer für bis zu acht Spieler schlüpfen Sie in die Rollen von Fröschen, die im Auftrag des Swamp King die Kanalisation stürmen.

Spieler können springen, schwingen, Freunde katapultieren und Nahrung sammeln – je mehr gegessen wird, desto größer wird die eigene Megafrosch-Figur.

Frog Sqwad bietet slapstickartige Physik-Action, in der Teamwork entscheidend ist: Wer Teil des Squads ist, kämpft zusammen um den Sieg, wer nicht mithält, landet auf dem Menüplan.

Mit chaotischem Koop-Gameplay, verrückten Rätseln und witzigen Interaktionen verspricht Frog Sqwad jede Menge Spielspaß für Gruppen von Freunden.