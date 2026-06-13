Frog Sqwad: Ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar

Frog Sqwad bringt chaotischen Koop-Spaß für bis zu acht Spieler in den Xbox Game Pass.

Abonnenten des Xbox Game Pass können sich ab sofort in ein neues Koop-Abenteuer stürzen.

Frog Sqwad ist jetzt im Spielekatalog verfügbar und bringt physikbasiertes Chaos, verrückte Expeditionen und jede Menge Frosch-Action auf Xbox und PC.

Im Mittelpunkt des Spiels steht eine Gruppe von Fröschen, die gemeinsam die gefährlichen Tiefen einer sich ständig verändernden Kanalisation erkundet. Bis zu acht Spieler arbeiten zusammen, um Nahrung, Schätze und andere wertvolle Gegenstände zu bergen, bevor sie ihre Beute zum gefräßigen Sumpfkönig zurückbringen.

Das wichtigste Werkzeug der Amphibien ist ihre vielseitige Zunge. Mit ihr schwingen sich die Spieler durch die Umgebung, ziehen Objekte heran, lösen Hindernisse oder befördern ihre Teamkollegen unfreiwillig durch die Luft.

Die physikbasierte Spielwelt sorgt dabei regelmäßig für unvorhersehbare und oft äußerst chaotische Situationen.

Jeder Ausflug führt durch neu generierte Bereiche der Kanalisation, in denen unterschiedliche Gefahren, Bewohner und Belohnungen warten. Wer genügend Nahrung findet, wächst stetig weiter und verwandelt sich schließlich in einen gigantischen Megafrosch, der durch die Umgebung rollt und neue Möglichkeiten eröffnet.

Wird ein Spieler getroffen, verliert er seine gesammelte Nahrung und schrumpft zu einem winzigen Froschlaich zusammen. In diesen Momenten ist die Unterstützung der Mitspieler gefragt, um die Expedition fortsetzen zu können.

Zusätzlich können erspielte Belohnungen in neue Werkzeuge, Spielzeuge und Gadgets investiert werden, die bei zukünftigen Läufen hilfreich sind. Das langfristige Ziel bleibt dabei stets dasselbe: die täglich steigenden Forderungen des Sumpfkönigs zu erfüllen und weitere Inhalte freizuschalten.

Mit seinem ungewöhnlichen Koop-Konzept, der Sprachsynchronisation der Froschmäuler und jeder Menge physikbasiertem Unsinn dürfte Frog Sqwad vor allem für Gruppen von Freunden interessant sein, die gemeinsam für möglichst chaotische Spielsituationen sorgen möchten.