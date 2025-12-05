Froggy Hates Snow: Demo zum Überlebenskampf mit Flammenwerfer

Mit Flammenwerfer und Sprengstoff kämpft sich ein Frosch in Froggy Hates Snow durch die eisige Kälte.

In Froggy Hates Snow seid ihr Froggy, ein entschlossener Überlebenskünstler in einer feindseligen, verschneiten Wüste. Grabt euch Wege durch den Schnee, um Schätze zu entdecken, kämpft gegen unheimliche Kreaturen und passt euch einer Welt an, in der Wärme überleben bedeutet und die eisigen Temperaturen nicht das Einzige sind, was euch töten kann.

Froggy Hates Snow ist der Debüt-Titel des Ein-Mann-Studios Crying Brick. Im Microsoft Store könnt ihr ab sofort eine Demo für Xbox Series X|S ausprobieren.

Features:

Räumt den Schnee weg: Wenn ihr euch durch die gefrorene Landschaft gräbt, schafft ihr Wege, auf denen ihr euch schneller fortbewegen könnt, entdeckt Schätze, die ihr für Upgrades ausgeben könnt (sowie andere Geheimnisse), und findet den einzigen Weg zum Ausgang.

Behaltet eure Wärmemessanzeige im Auge: Wenn ihr zu lange draußen bleibt, friert ihr ein, es sei denn, ihr habt eure Fähigkeiten verbessert, um den eisigen Temperaturen standzuhalten.

Ihr seid nicht allein: Die Kälte ist nicht die einzige Gefahr. Unheimliche obsidianschwarze Kreaturen streifen durch die Schneeverwehungen, jede mit einzigartigen Verhaltensweisen und Angriffen, und greifen in Wellen an. Nutzt den Schnee als Deckung oder sprengt ihn mit Flammenwerfern und Sprengstoff weg, um die Oberhand zu gewinnen.

Wählt eure Upgrades mit Bedacht: Anstatt euren Charakter zu leveln, müsst ihr in eine Vielzahl von Upgrades investieren. Werdet ihr euch darauf konzentrieren, eure Grab- und Tragfähigkeit zu verbessern, oder euch auf den Kampf vorbereiten? Erhöht die Schaufel eure Überlebenschancen und Fluchtmöglichkeiten mehr als der Flammenwerfer?