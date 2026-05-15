Froggy Hates Snow: Kälte wird zur tödlichen Bedrohung im neuen Survival-Spiel

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Image: Digital Bandidos / Froggy Hates Snow

Froggy Hates Snow: Launch-Trailer zeigt Überlebenskampf in einer tödlichen Schneewüste.

Ein neuer Launch-Trailer stellt mit Froggy Hates Snow ein ungewöhnliches Survival-Spiel vor, das Spieler in eine gnadenlose, verschneite Wüstenwelt wirft.

Im Mittelpunkt steht der Charakter Froggy, der in einer feindseligen Umgebung ums Überleben kämpft, in der Kälte selbst zur tödlichen Gefahr wird. Wer zu lange ungeschützt bleibt, riskiert zu erfrieren – es sei denn, entsprechende Fähigkeiten wurden zuvor verbessert.

Die Spielwelt kombiniert dabei klassische Survival-Mechaniken mit Erkundung und Gefahrenabwehr. Spieler können sich durch Schneemassen graben, um Ressourcen und Schätze zu entdecken, oder die Umgebung aktiv verändern, etwa durch Feuer oder Sprengstoff.

Neben der Kälte selbst stellen auch mysteriöse, obsidianfarbene Kreaturen eine permanente Bedrohung dar. Diese verhalten sich unterschiedlich und greifen mit eigenen Angriffsmustern an, was zusätzliche taktische Tiefe erzeugt.

Besondere Anomaliezonen bieten besonders riskante Herausforderungen, die mit entsprechend hohen Belohnungen verbunden sind.

Der neue Trailer zeigt damit ein Survival-Erlebnis, das stark auf Anpassung, Risiko und Umweltinteraktion setzt.

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