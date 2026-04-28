Froggy Hates Snow: Skurriles Roguelite erscheint im Mai

Froggy Hates Snow wurde offiziell für den 7. Mai 2026 angekündigt und erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch. Zeitgleich steht bereits jetzt eine Demo auf Steam und Xbox zur Verfügung, wobei der Fortschritt auf Steam in die Vollversion übernommen werden kann.

Im Spiel steuern Spieler einen kleinen Frosch, der seine schützende Wärmeblase verlässt und sich in eine gefrorene Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Schätze begibt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das interaktive Schneesystem: Durch Graben, Tunneln und Umformen der Umgebung können Ressourcen freigelegt und strategische Wege geschaffen werden.

Das Spiel kombiniert klassische Roguelite-Elemente mit einem ungewöhnlich gemütlichen und verspielten Ton. Neben Kämpfen und Risiko-Entscheidungen bietet das Spiel auch bewusst entspanntere Momente, die auf Erkundung und Entdeckung setzen.

Optional steht ein Peaceful Mode zur Verfügung, in dem komplett auf Gegner verzichtet wird. In diesem Modus liegt der Fokus vollständig auf dem Freilegen der Karten, dem Sammeln von Ressourcen und dem Erkunden der Umgebung im eigenen Tempo. Mit freischaltbaren Werkzeugen wie Flammenwerfern, Schneefräsen oder Bohrern wird das Schneeräumen dabei zu einer eigenständigen Gameplay-Komponente.

Jeder Durchlauf bietet unterschiedliche Spielansätze. Spieler können sich durch zehn Wellen von Gegnern kämpfen und anschließend einen Boss besiegen oder stattdessen nach einem Fluchtweg suchen und genügend Schlüssel sammeln, um das Level vorzeitig zu verlassen. Entscheidungen über Risiko, Erkundungstiefe und Spielstil liegen vollständig beim Spieler.

Zu den zentralen Features gehören ein dynamisches Schneesystem, zehn spielbare Frösche mit individuellen Fähigkeiten, verschiedene Wege zum Abschluss eines Runs sowie ein umfangreiches Upgrade-System. Ergänzt wird das Gameplay durch ein wachsendes Arsenal, darunter Dynamit, Clusterbomben und Flammenwerfer, sowie unterstützende Begleiter wie Pinguine, Eulen oder Roboter.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als Mischung aus Spannung und Entspannung, die bewusst auf ungewöhnliche Kombinationen setzt. Spieler können Froggy Hates Snow bereits jetzt auf Steam, im PlayStation Store und im Xbox Store auf ihre Wunschliste setzen.

Froggy Hates Snow erscheint am 7. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.