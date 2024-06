Frogue: Froschkrieger manipuliert die Zeit

Autor:, in / Frogue

In Frogue steuert der Spieler den Froschkrieger Kene Legstrong und hat die Aufgabe, mit viel Action, Strategie und sogar Zeitmanipulation einen Fluch zu stoppen, der alle 100 Jahre auftritt.

Das Spiel, das vom brasilianischen Independent-Studio Wired Dreams entwickelt und im Februar 2024 für PC veröffentlicht wurde, erscheint am 27. Juni 2024 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch von Publisher QUByte Interactive.

Frogue ist das fünfte Spiel von Entwickler Thiago Oliveira, dem unabhängigen Solo-Entwickler hinter Wired Dreams Studio. Es ist das vierte Spiel, das in Zusammenarbeit mit QUByte Interactive für Konsolen veröffentlicht wird.

Das Tolle an Frogue ist, dass jeder Spieler das Spiel so spielen kann, wie er es möchte, indem er seine Waffen auf seine Gegner wirft, die Zeit einfriert und die Plattformen der einzelnen Stages mit Geschicklichkeit und Präzision in jeder Bewegung navigiert.

Die Tatsache, dass die Spielfigur die Fähigkeit hat, an Wänden zu kleben und einige Spezialfähigkeiten einzusetzen, verleiht dem Spiel ein dreidimensionales Gefühl und eröffnet viele Möglichkeiten, verschiedene Lösungen für jede Herausforderung auf strategische Weise zu finden.

Das rundenbasierte Kampfspiel und viele andere Elemente werden auch die anspruchsvollsten Spieler herausfordern, die ihre Spiele gerne etwas schwieriger haben, und das alles in einem farbenfrohen, pixeligen Look, der an die großen Konsolenklassiker vergangener Zeiten erinnert.