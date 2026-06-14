FromSoftware: Arbeitet an mehreren unangekündigten Spielen, bestätigt Hidetaka Miyazaki

Fans von FromSoftware dürfen sich offenbar auf weitere Überraschungen freuen. Studio-Präsident Hidetaka Miyazaki hat bestätigt, dass sich neben den bereits bekannten Projekten auch mehrere unangekündigte Spiele in Entwicklung befinden.
Die Aussage erfolgte im Rahmen eines Interviews mit dem japanischen Magazin Denfaminicogamer, in dem Miyazaki auf Fragen zu aktuellen Entwicklungen beim Mutterkonzern Kadokawa Corporation einging.
Dabei zeigte sich Miyazaki zufrieden mit den aktuellen Arbeitsbedingungen bei FromSoftware. Das Studio könne weiterhin weitgehend ohne übermäßige Eingriffe von außen arbeiten, was für ihn höchste Priorität habe. Gleichzeitig erklärte er, dass Spieler nicht nur auf bereits angekündigte Titel achten sollten, sondern auch auf „unangekündigte Projekte“, an denen das Team derzeit arbeite.
Konkrete Details zu diesen Spielen nannte Miyazaki nicht. Dennoch sorgen seine Aussagen bereits für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community. In der Vergangenheit gab es Berichte über ein fortgeschrittenes Multiplattform-Projekt des Studios. Zudem fällt das Jahr 2026 mit dem zehnten Jubiläum von Dark Souls III zusammen, was ebenfalls Anlass für Diskussionen liefert.
Welche Projekte letztlich hinter den geheimen Entwicklungen stecken, bleibt vorerst offen. Sicher ist lediglich, dass FromSoftware nach Erfolgen wie Elden Ring weiterhin an mehreren neuen Spielen arbeitet und offenbar keine Probleme hat, die eigene kreative Ausrichtung beizubehalten.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Garantiert bestimmt nur Soulslike-Spiele. 😏
Sind die Spiele von From Software nicht DIE Souls Spiele? Soulslike ist doch eher wenn es von anderen Entwicklern kommt.
Elden Ring hat kein „Souls“ im Titel…
Gut, ist eher ein Action-Adventure.
Bloodborne aber nicht, gehört aber zum Genre.
…Und ist die Betitelung überhaupt noch korrekt wenn es andere längst besser gemacht haben?
Ist ein JRPG nicht eigentlich nur ein RPG wenn es aus Japan kommt? (Japaner sehen das so) 😄
Kurzum: Es ist ein Begriff mit dem jeder irgendwie etwas anfangen kann – und das ist ja der Sinn von Genre-Unterklassen.
ist Bloodborne nicht eher ein Soulslite?
war ja imo deutlich seichter und einfacher als die „Haupttitel“
„Soulslite“ ist ein Begriff der nur von einigen Leuten benutzt wird um allen zu sagen dass man die angeblich schweren Spiele „easy“ durchgezogen hat. Weil ja nicht so schwer ist wie Dark Souls…
…
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… Weil sie weniger Macken haben 😄
Am Ende geht es nur darum dass eine Unterfunktion fehlt (Ausdauer, Währung wieder einsammeln) und deshalb kann es kein edles Soulslike sein.
So langsam kann mal wieder ein anständiges Souls Spiel kommen.
Wie wäre es mit einem Nachfolger zum Xbox 360 und Windows-exklusiven Ninja Blade?
Vielleicht kommt eine neue Auflage von Echo Night oder ein Sekiro spinoff 😹✌🏻
Hab mal eine MOD zu Dark Douls 2 mit moderner Beleuchtung gesehen, meine Fresse würde das gut aussehen.
Die pathtracing mod ist der Hammer.
Leider kann man technisch von Fromsoftware nur unterdurchschnittliche Brühe erwarten. Mittelmäßige Grafik zu mieser Performance.
Und das Thema fassen die faulen typen auch einfach nicht an. Die haben so tolle Ideen und werden leider auch für den Mist gefeiert, den sie mitschleppen.
Für kritikfähig halte ich die überhaupt nicht.
Grafik ist nicht alles, aber die Beleuchtung macht halt wirklich eine ganz andere und besser Atmosphäre.
Ich kann mit den Souls Spielen überhaupt nichts anfangen. Ich würde beim ersten Boss das Pad gefrustet zur Seite legen und weinen
„offenbar keine Probleme hat, die eigene kreative Ausrichtung beizubehalten.“
Wann waren die denn zuletzt mal noch wirklich kreativ?
Die recyceln seit DS3 doch alles was geht. Zugegebenermaßen muss man funktionierende Mechaniken nicht immer neu erfinden, aber die kopieren sich selbst nur noch durch.
DS in eine OW zu packen war deren letzte große Meisterleistung. Und ja, ER ist ein tolles Spiel. Wenn man deren Titel vorher aber alle gespielt hat, muss man schon unkritisch verliebt sein, um zu denken, dass Fromsoft weiterhin so kreativ sei.
Ich hoffe auch, dass man mal wieder mehr Kreativität zeigt, bei Elden Ring hat man wirklich sehr oft die Parallelen zu Dark Souls bemerkt.
Ich fand Armored Core 6 zuletzt sehr gelungen. Obwohl ich noch keinen Teil vorher gespielt hatte war das ein echtes Erlebnis!
Bloodborne 2 wird als Launch-Titel exklusive für PS6 kommen.
Ui, aufregend! Das nächste Spiel, welches aussieht wie das Vorherige und sich auch so spielt. Souls Spieler sind wirklich das anspruchsloseste Klientel da draußen. Grafik? Egal. Art style? Egal. Hauptsache alles düster oder so. Du kannst die letzte Seuche da hinklöppeln, die Leute beklatschen es. KI? Rudimentär von A nach B laufen und im Kampf stumpf das Animationsset abspulen. Sound-Design? Auch egal. Hauptsache im Hintergrund orgelt irgendein bedeutungsschwangeres Kirchen-Gejaule.
Passt. Bestes Spiel. 70-80 Euro, bitte.
Witzig, das trifft genau auf meine Definition zu. Werde den Hype um unterdurchschnittliche Spiele (vor allem technischer Aspekt) auch nie verstehen.
Wie du schon sagst: Hauptsache düster, komische überdimensionierte Gegner mit 70m langen Schwertern und komische Kirchenmusik. Ich würde selbst generische Titel von Ubisoft als abwechslungsreicher und technisch innovativer bezeichnen.
Man kann es auch übertreiben, die Souls Spiele machen deutlich mehr Spaß als die heutigen Ubisoft Spiele, die vollkommen anspruchslos und langweilig sind.
Geschmacksache.
Bei Ubisoft reicht es wenigstens um es einmal durchzuspielen – gerade wenn man da die Preispolitik verfolgt. Ein AC für 17,49€ kann man schon mal in einer Woche zu Ende bringen und danach deinstallieren.
Sagt ja keiner, dass du keinen Spaß mit den Games haben darfst, oder?
Nein, aber objektiv gesehen, kann Ubisoft kein unterhaltsames Gameplay mehr, leider.
kommt auch auf den Schwierigkeitsgrd an, auf den höheren sind die Ubigames mindestems genauso anspruchsvoll wie die Soulsgames von From Software
(wobei ich die From Software Spiele jetzt auch nicht unbedingt als sehr anspruchsvoll / schwer bezeichnen würde, die Kämpfe sind halt durchs „HP-Leiste mit Zahnstocher runterarbeiten“ in die Länge gezogen verglichen mit anderen wuchtigeren Games)
Oje oje oje
Ich bin da leider komplett anderer Meinung.
Gerade der Art Style rettet die oft ausbaubare Grafik.
From Software Spiele haben immer einen ganz eigenen geilen Stil.
Vorallem die Architektur gepart mit dem Leveldesign.
Dark Souls 1 gehört noch immer zu meinen AllTime Lieblingsspiele.
Ein wahnsinnig spannendes Abenteuer das den Namen Abenteuer auch wirklich verdient.
Tolle Spiele
Ein technischer Sprung wäre meiner Meinung nach notwendiger,die Spiele sehen echt katastrophal aus für 2026!🤣
Bin zwar keine Grafikhure aber ein wenig anpassungsfähig wäre halt schon toll🤣
Hätte Bock auf ein neues Sekiro war das von From?