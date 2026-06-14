FromSoftware: Arbeitet an mehreren unangekündigten Spielen, bestätigt Hidetaka Miyazaki

Fans von FromSoftware dürfen sich offenbar auf weitere Überraschungen freuen. Studio-Präsident Hidetaka Miyazaki hat bestätigt, dass sich neben den bereits bekannten Projekten auch mehrere unangekündigte Spiele in Entwicklung befinden.

Die Aussage erfolgte im Rahmen eines Interviews mit dem japanischen Magazin Denfaminicogamer, in dem Miyazaki auf Fragen zu aktuellen Entwicklungen beim Mutterkonzern Kadokawa Corporation einging.

Dabei zeigte sich Miyazaki zufrieden mit den aktuellen Arbeitsbedingungen bei FromSoftware. Das Studio könne weiterhin weitgehend ohne übermäßige Eingriffe von außen arbeiten, was für ihn höchste Priorität habe. Gleichzeitig erklärte er, dass Spieler nicht nur auf bereits angekündigte Titel achten sollten, sondern auch auf „unangekündigte Projekte“, an denen das Team derzeit arbeite.

Konkrete Details zu diesen Spielen nannte Miyazaki nicht. Dennoch sorgen seine Aussagen bereits für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community. In der Vergangenheit gab es Berichte über ein fortgeschrittenes Multiplattform-Projekt des Studios. Zudem fällt das Jahr 2026 mit dem zehnten Jubiläum von Dark Souls III zusammen, was ebenfalls Anlass für Diskussionen liefert.

Welche Projekte letztlich hinter den geheimen Entwicklungen stecken, bleibt vorerst offen. Sicher ist lediglich, dass FromSoftware nach Erfolgen wie Elden Ring weiterhin an mehreren neuen Spielen arbeitet und offenbar keine Probleme hat, die eigene kreative Ausrichtung beizubehalten.