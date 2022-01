From Software: Armored Core 6 angeblich durch eine Umfrage enthüllt

Autor:, in / From Software

From Software hat angeblich eine Umfrage an ausgewählte User verschickt, die Armored Core 6 enthüllen soll.

Wir hatten bereits Anfang Dezember darüber berichtet, dass From Software möglicherweise ein neues Armored Core in der Entwicklung hat. Jetzt behauptet Resetera-Nutzer Red Liquorice, dass er vor Kurzem an einer Umfrage zum Spiel teilgenommen hätte.

Das unbenannte Spiel soll eine „von Hidetaka Miyazaki erschaffene Sci-Fi-Welt“, „dreidimensionale, dynamische Action“ und ein „hohes Maß an Freiheit bei der Anpassung“ bieten.

„Das Spiel ist ein Third-Person-Shooter-Mecha-Action-Titel, in dem man sich auf einer überwältigend großen Karte bewegen kann, die eine einzigartige Sci-Fi-Welt mit dynamischer Mech-Action darstellt“, heißt es in der angeblichen Übersicht. „Ihr werdet euch starken Gegnern und heftigen Kämpfen stellen, sowohl auf lange als auch auf kurze Distanz mit Waffen und Klingen.“

In der Story des Spiels kämpfen angeblich eine Regierung, Unternehmen, Kultisten und Söldner um eine außerirdische Substanz, die „die menschliche Gesellschaft drastisch voranbringen kann“.

Nach Angaben des Nutzers enthielt die Umfrage auch Screenshots und eine kleine Menge an Filmmaterial aus dem Spiel, die er jedoch nicht weitergab, da sie mit einem Wasserzeichen versehen waren.

Bosskämpfe würden stark an Dark Souls erinnern und der User vermutet, dass das Spiel einen Multiplayer haben könnte.

„Der Bosskampf sah ziemlich souls-like aus – die Schüsse aus großer Entfernung erinnerten mich an Virtua On, das ist mein Referenzrahmen, ich bin kein Mech-Fan und habe keine AC-Spiele gespielt. Der Spielercharakter in einem weißen Mech ging nahe an den größeren Roboterboss heran und kämpfte mit einem Energie- oder Laserschwert, das sah nach Souls aus.“

„Das Spielfeld-Gameplay, der Spieler in demselben weißen Mech schien ein paar anderen Spielern in der Ferne zu folgen (Co-op?) und sie liefen (flogen vielleicht nahe am Boden) durch ein verschneites Gebiet in Richtung einer großen Mauer oder eines Tores, auch das sah nach Souls aus, die Weite der Architektur, aber es war keine Burg, eher eine abgenutzte Metall-/Steinmauer oder ein Tor. Es war ziemlich kurz.“