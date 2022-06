From Software: Elden Ring-Entwickler hat unangekündigte Projekte in der Mache

Autor:, in / From Software

From Software hat einige unangekündigte Projekte in der Mache und sucht dafür derzeit neue Mitarbeiter.

From Software, das Studio hinter Elden Ring, Sekiro und der beliebten Dark Souls-Reihe, hat mehrere bisher unangekündigte Projekte in der Mache und sucht nach Mitarbeitern.

Hidetaka Miyazaki verriet dazu in einem Interview, dass ein Projekt bereits in den finalen Zügen der Entwicklung ist, während Miyazaki bereits an einem weiteren unangekündigten Titel arbeitet. Hidetaka Miyazaki wird sich auch hierbei auf Produktion konzentrieren und das Spiel leiten.

Ein Spiel soll dabei deutlich „abstraktere Fantasy“ beinhalten und sich von anderen Spielen unterscheiden.