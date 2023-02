From Software: Interesse an Multiplayer-Spielen wie Escape From Tarkov

Kommt nach Elden Ring etwa ein Spiel im Stil von Escape From Tarkov? Game Director Hidetaka Miyazaki sprach mit IGN über zukünftige Technologien und Trends. Dabei zeigte er sein Interesse an Multiplayer-Spielen und nannte den Extraction-Shooter von Battlestate Games.

Miyazaki erzählte: „Ich bin mir nicht sicher, ob das der neueste Trend ist, aber die Multiplayer-Elemente werden sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf das Spieldesign ständig aktualisiert. Als Fan und Schöpfer bin ich sehr daran interessiert. Das gilt besonders für [Escape From] Tarkov, zum Beispiel. Ich achte also auf diese Elemente als Schöpfer und Fan des Spiels.“

„Andere Leute in der Branche aktualisieren ständig die Multiplayer-Netzwerkfunktionen und das Spieldesign, um die Art und Weise zu ändern, wie die Spieler in das Spielgeschehen einbezogen werden und wie die Spieler als eine der Ressourcen für das Spielgeschehen genutzt werden. Deshalb achte ich auf diese Elemente.“