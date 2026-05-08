FromSoftware: Neues Singleplayer-Spiel heißt Cerulean Onslaught – Gerücht

14 Autor: , in News / FromSoftware
Übersicht
Image: - - - - / From Software

Ein Leak nennt „Cerulean Onslaught“ als möglichen neuen Single-Player-Titel von FromSoftware mit möglicher Enthüllung beim Summer Game Fest.

Ein neuer Leak sorgt aktuell für Spekulationen rund um das nächste Single-Player-Projekt von FromSoftware. Demnach soll der angebliche Titel des Spiels „Cerulean Onslaught“ lauten und eine offizielle Enthüllung beim kommenden Summer Game Fest möglich sein.

Die Informationen stammen aus einem 4Chan-Leak, der online aufgetaucht ist und bislang nicht offiziell bestätigt wurde. Konkrete Details zum Inhalt, Setting oder Gameplay des Projekts liegen derzeit nicht vor.

FromSoftware hat sich zu dem Gerücht bislang nicht geäußert. Auch eine Bestätigung des Titels oder der geplanten Präsentation beim Summer Game Fest steht aus.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu FromSoftware

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kenty 255210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 08.05.2026 - 15:03 Uhr

    Hauptsache es ist nicht wieder so ein Multiplayergedöns wie Nightreign. Elden Ring 2 oder Dark Souls 4 wären mir aber lieber gewesen als wieder was neues.

    0
  3. Drakeline6 214435 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.05.2026 - 15:06 Uhr

    Hatte zuerst gedacht, dass es das Switch exklusive Spiel ist.
    Aber das heist ja Duskbloods.
    Bin gespannt ob an dem Gerücht was dran ist.

    0
  4. Ash2X 335380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.05.2026 - 15:12 Uhr

    Ich hoffe sie denken dann endlich mal darüber nach eine neue Engine zu benutzen die ihre sonstigen Probleme lösen könnte.

    0
  5. I Legend l 36705 XP Bobby Car Raser | 08.05.2026 - 15:20 Uhr

    Gerüchten zufolge soll es sich dabei um einen „Story-driven First Person Shooter mit Zeitmanipulationsmechaniken“ handeln, der von FEAR und Max Payne inspiriert sein soll, allerdings eher auf Sandbox-Gameplay wie im Halo-Franchise setzen und eine cineastische Inszenierung vorweisen soll sowie durch ein ausgefeiltes Dialogsystem RPG-Ansätze beinhalten könnte.
    Bin ja mal gespannt 😉 😛

    0
        • Z0RN 510775 XP Xboxdynasty MVP Silber | 08.05.2026 - 15:54 Uhr
          Antwort auf I Legend l

          Soll das jetzt witzig sein? Eine Anmerkung zur NEWS oder einfach irgendein kopierter Text, der hier nicht hingehört?

          3
          • I Legend l 36705 XP Bobby Car Raser | 08.05.2026 - 16:06 Uhr
            Antwort auf Z0RN

            Jeden einzelnen Buchstaben des Kommentars habe ich selbst kreiert und in meine Tastatur geschrieben. Das ist aber schon noch erlaubt, oder?

            Ob du meinen Humor teilst, ist gerade eigentlich relativ belanglos, oder?

            Ich würde dich bitten, mich nicht mehr explizit in Kommentaren und mit Privatnachrichten anzugehen, nur weil ich Leute darum gebeten habe, hier keine AFD-Propaganda zu verbreiten. Hier geht es um Gaming, richtig?
            Danke dir 🙂

            0
  6. Krawallier 166415 XP First Star Gold | 08.05.2026 - 15:23 Uhr

    Eigentlich haben die immer eher kurze und griffige Namen genutzt:
    Demons Souls, Dark Douls, Sekiro, Elden Ring, Bloodborne… denke nicht, dass das der Finale Titel werden wird.

    0
  10. Lord Hektor 383830 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.05.2026 - 16:49 Uhr

    Erstmal nur Gerüchte, aber wird bestimmt wieder was feines kommen von FromSoft 👍.

    0

Hinterlasse eine Antwort