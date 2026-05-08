FromSoftware: Neues Singleplayer-Spiel heißt Cerulean Onslaught – Gerücht

Image: - - - - / From Software

Ein Leak nennt „Cerulean Onslaught“ als möglichen neuen Single-Player-Titel von FromSoftware mit möglicher Enthüllung beim Summer Game Fest.

Ein neuer Leak sorgt aktuell für Spekulationen rund um das nächste Single-Player-Projekt von FromSoftware. Demnach soll der angebliche Titel des Spiels „Cerulean Onslaught“ lauten und eine offizielle Enthüllung beim kommenden Summer Game Fest möglich sein.

Die Informationen stammen aus einem 4Chan-Leak, der online aufgetaucht ist und bislang nicht offiziell bestätigt wurde. Konkrete Details zum Inhalt, Setting oder Gameplay des Projekts liegen derzeit nicht vor.

FromSoftware hat sich zu dem Gerücht bislang nicht geäußert. Auch eine Bestätigung des Titels oder der geplanten Präsentation beim Summer Game Fest steht aus.