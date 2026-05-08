FromSoftware: Neues Singleplayer-Spiel heißt Cerulean Onslaught – Gerücht

Ein neuer Leak sorgt aktuell für Spekulationen rund um das nächste Single-Player-Projekt von FromSoftware. Demnach soll der angebliche Titel des Spiels „Cerulean Onslaught“ lauten und eine offizielle Enthüllung beim kommenden Summer Game Fest möglich sein.
Die Informationen stammen aus einem 4Chan-Leak, der online aufgetaucht ist und bislang nicht offiziell bestätigt wurde. Konkrete Details zum Inhalt, Setting oder Gameplay des Projekts liegen derzeit nicht vor.
FromSoftware hat sich zu dem Gerücht bislang nicht geäußert. Auch eine Bestätigung des Titels oder der geplanten Präsentation beim Summer Game Fest steht aus.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hauptsache es ist nicht wieder so ein Multiplayergedöns wie Nightreign. Elden Ring 2 oder Dark Souls 4 wären mir aber lieber gewesen als wieder was neues.
Es wird sicher eh wieder ein Soulslike. 🥱
Hatte zuerst gedacht, dass es das Switch exklusive Spiel ist.
Aber das heist ja Duskbloods.
Bin gespannt ob an dem Gerücht was dran ist.
Ich hoffe sie denken dann endlich mal darüber nach eine neue Engine zu benutzen die ihre sonstigen Probleme lösen könnte.
Gerüchten zufolge soll es sich dabei um einen „Story-driven First Person Shooter mit Zeitmanipulationsmechaniken“ handeln, der von FEAR und Max Payne inspiriert sein soll, allerdings eher auf Sandbox-Gameplay wie im Halo-Franchise setzen und eine cineastische Inszenierung vorweisen soll sowie durch ein ausgefeiltes Dialogsystem RPG-Ansätze beinhalten könnte.
Bin ja mal gespannt 😉 😛
???
😉
Soll das jetzt witzig sein? Eine Anmerkung zur NEWS oder einfach irgendein kopierter Text, der hier nicht hingehört?
Jeden einzelnen Buchstaben des Kommentars habe ich selbst kreiert und in meine Tastatur geschrieben. Das ist aber schon noch erlaubt, oder?
Ob du meinen Humor teilst, ist gerade eigentlich relativ belanglos, oder?
Ich würde dich bitten, mich nicht mehr explizit in Kommentaren und mit Privatnachrichten anzugehen, nur weil ich Leute darum gebeten habe, hier keine AFD-Propaganda zu verbreiten. Hier geht es um Gaming, richtig?
Danke dir 🙂
Eigentlich haben die immer eher kurze und griffige Namen genutzt:
Demons Souls, Dark Douls, Sekiro, Elden Ring, Bloodborne… denke nicht, dass das der Finale Titel werden wird.
Wird bestimmt ein Arcade Racer, mit Waffen und Disco Musik. TGIF!
Ein schönes Einzelspieler Soulslike sollte es sein.
Wird bestimmt wieder ein hit
Erstmal nur Gerüchte, aber wird bestimmt wieder was feines kommen von FromSoft 👍.