From Software: Streamer beendet Elden Ring, Sekiro und mehr in einem Durchgang ohne einen einzigen Hit

Eine beachtliche Challenge hat der deutsche Streamer „dinossindgeil“, der auch als Nico bekannt ist, bewältigt. Er schaffte es Demon’s Souls, Dark Souls 1, 2 und 3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring (kurz Soulsbornekiroring) hintereinander durchzuspielen, ohne auch nur einen Treffer einzustecken!

120 Tage widmete sich der Streamer dem „God Run 3“. Momente mangelnder Aufmerksamkeit konnte er sich dabei nicht erlauben: Platzierte ein Gegner erfolgreich einen Schlag, musste mit dem ersten Spiel wieder neu gestartet werden. Mit einer emotionalen Abschlussszene feiert er auf Twitter das Ende dieses auslaugenden Marathons:

We've done it!

120 DAYS! 7 GAMES! NO HITS!

SoulsbornekiroRING No Hit Run! ✅

Thank you all so much for watching today.

Thanks for everything. 🙏 pic.twitter.com/XBNaM2M4t4

— Nico (@dinossindgeil) November 14, 2022