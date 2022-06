From Software: Unangekündigtes Spiel in der Endphase, weiteres in Entwicklung

Autor:, in / From Software

Bei From Software befindet sich ein unangekündigtes Spiel in der Endphase, während ein weiteres bereits in Arbeit ist.

Game Director Hidetaka Miyazaki verriet in einem Interview, dass sich ein Spiel bei From Software in der finalen Phase der Entwicklung befindet.

2018 kündigte das Unternehmen zwei Spiele an. Eines davon war bekanntlich das Rollenspiel Elden Ring, welches am 25. Februar 2022 erschien.

Wann genau das zweite Spiel erscheinen wird, ist nicht bekannt.

Miyazaki gönnt sich keine Pause. Denn wie er 4Gamer.net verriet, ist er schon in der Funktion des Game Directors ein weiteres Spiel in Arbeit.

„Ich arbeite bereits an meinem nächsten Titel als Director, daher möchte ich nicht zu viel verraten… Mittel- bis langfristig würde ich gerne an einer abstrakteren Fantasy arbeiten als alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben.“

Interessant ist die Aussage, dass er an einer „abstrakteren Fantasy“ arbeiten wolle. In nächster Zeit dürfte es dazu aber wohl kaum Informationen geben.