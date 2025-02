FromSoftware: Yoshida: Haben den Entwickler schlecht behandelt

Habt ihr euch jemals gefragt, warum der Publisher für Dark Souls nicht Sony Interactive Entertainment (SIE), sondern Bandai Namco Entertainment war? Immerhin wurde Demon’s Souls ja auch von SIE herausgebracht.

Die Antwort darauf gab der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida. SONY hatte Entwickler FromSoftware einfach schlecht behandelt. Daher entschied man sich für Bandai Namco, trotz des Interesses von SONY.

Yoshida erzählte: „FromSoftware arbeitete bereits an der Fortsetzung, aber sie waren so enttäuscht darüber, wie PlayStation sie behandelt hat, dass wir wieder mit ihnen zusammenarbeiten wollten, aber sie haben es abgelehnt.“

Yoshida war damals auch ganz und gar nicht von Demon’s Souls angetan. Er fand das Spiel richtig schlecht.

Dazu sagte er 2012 in einem Interview mit Game Informer: „Meine persönliche Erfahrung mit Demon’s Souls: Als es kurz vor der Fertigstellung stand, habe ich fast zwei Stunden damit verbracht, es zu spielen, und nach zwei Stunden stand ich immer noch am Anfang des Spiels. Ich sagte: ‚Das ist Mist. Das ist ein unfassbar schlechtes Spiel.‘ Also habe ich es beiseitegelegt.“