Front Mission 3: Remake: Neuauflage erscheint im Januar 2026

Front Mission 3 kehrt zurück: Remake erscheint 2026 – Demo ab sofort spielbar – aber bisher nicht auf der Xbox.

Square Enix bringt Front Mission 3 in einer vollständig überarbeiteten Remake‑Version zurück. Der Release ist für den 30. Januar 2026 geplant und erscheint gleichzeitig auf Steam, GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Damit kehrt einer der beliebtesten Mecha‑Taktik‑Klassiker der PlayStation‑Ära auf moderne Plattformen zurück und bietet Spielern ein aktualisiertes Strategie‑Erlebnis.

Ab heute steht auf allen unterstützten Plattformen eine kostenlose Demo bereit. Leider konnten wir im Microsoft Store keine Xbox-Demo bisher finden.

Ihr könnt in der Demo das überarbeitete taktische Kampfsystem ausprobieren, das mit neuen Animationen, verbesserten Effekten und moderner Steuerung umgesetzt wurde. Zusätzlich bietet das Remake die bekannten dualen Story‑Routen, die Front Mission 3 zu einem der narrativ vielseitigsten Strategie‑Rollenspiele seiner Zeit gemacht haben. Auch die umfangreiche Wanzer‑Anpassung wurde modernisiert, sodass ihr eure Mechs mit neuen Optionen, Teilen und taktischen Konfigurationen ausstatten könnt.

Das Front Mission 3: Remake wurde speziell für aktuelle Hardware optimiert und verbindet klassische rundenbasierte Strategie mit zeitgemäßer Präsentation. Spieler erhalten damit die Möglichkeit, die ikonischen Wanzer‑Gefechte in verbesserter Grafik und mit überarbeitetem Gameplay neu zu erleben.