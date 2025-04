Frostpunk 1886: Neues Projekt für PC enthüllt

Autor:, in / Frostpunk 1886

11 bit studios ist stolz darauf, den Vorhang zu lüften und den ersten Vorgeschmack auf einen brandneuen Titel der Frostpunk-Franchise zu präsentieren; ein Projekt, das die geliebte Städtebau- und Gesellschaftssurvival-Erfahrung des originalen Frostpunk wieder aufgreift und erweitert, jetzt komplett neu in der Unreal Engine. Dies ist Frostpunk 1886.

Da sich die vom Studio entwickelte Liquid Engine, die nicht nur das ursprüngliche Frostpunk, sondern auch This War of Mine angetrieben hat, nicht mehr in Entwicklung befindet, hat das Team lange nach einer neuen Grundlage gesucht, um das Erbe des ersten Spiels fortzuführen.

Während Frostpunk 2 mit kostenlosen Updates, einem Konsolen-Launch und DLCs weiter vorangetrieben wird, markiert dieses neu angekündigte Projekt eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und bietet sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Bürgern von New London eine weiterentwickelte Version des harten, moralisch herausfordernden Überlebenskampfes, mit dem alles begann.

Aber Frostpunk 1886 – so benannt, um einen entscheidenden Moment in der Zeitlinie des Universums zu ehren, als der Große Sturm über New London hereinbrach – ist keine bloße optische Überarbeitung.

Es baut auf dem Kern des Originals auf und erweitert ihn mit neuen Inhalten, Mechaniken, Gesetzen und – was vielleicht am aufregendsten ist – einem völlig neuen Zielpfad, der selbst für die erfahrensten Spieler eine neue Erfahrung bietet.

Die Neuentwicklung von Frostpunk in der Unreal Engine macht das Spiel außerdem zu einer lebendigen, erweiterbaren Plattform, die die lang erwartete Mod-Unterstützung mit sich bringt – ein Wunsch der Community, der aufgrund der technischen Beschränkungen der Original-Engine bisher nicht realisiert werden konnte – sowie die Möglichkeit, zukünftige DLC-Inhalte hinzuzufügen.

Frostpunk 1886 soll im Jahr 2027 veröffentlicht werden, wobei die Entwicklung bereits Anfang 2025 begonnen hat.

Der Titel markiert den Beginn einer neuen Ära für 11 bit studios – einer Ära, die sich darauf konzentriert, hauseigene Projekte häufiger als je zuvor zu realisieren.

Zwar spricht der Entwickler bisher nicht offiziell von einer Version für Konsolen, der Vorgänger erschien später ebenfalls für Xbox und PlayStation. Auch Frostpunk 2 wird im Sommer 2025 für Konsolen erscheinen. Eine spätere Veröffentlichung von Frostpunk 1886 ist also nicht ausgeschlossen.