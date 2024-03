Frostpunk 2: Ab Juli zuerst im PC Game Pass, danach auch für Xbox

Autor:, in / Frostpunk 2

Frostpunk 2 wird am ersten Tag mit dem PC Game Pass erhältlich sein. Die Konsolenversion erscheint später – ebenfalls im Xbox Game Pass.

Die Hoffnung steigt, denn 11 bit studios, die Macher des kultigen This War of Mine, enthüllen das Veröffentlichungsdatum für ihr bisher am meisten erwartetes Spiel, Frostpunk 2.

Die vollwertige Fortsetzung des ursprünglichen Society-Survival-Spiels wird am 25. Juli für Windows-PC erscheinen und kann ab bereits vorbestellt werden. Die digital Deluxe Edition, die ebenfalls ab heute vorbestellt werden kann, bietet Zugang zu einer siebentägigen Beta im April, die einen Teil des Sandbox-Modus des Spiels beinhaltet.

Frostpunk 2 erscheint zuerst am 25. Juli für Windows-PC und landet direkt im PC Game Pass. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Spiel auch für Xbox im Xbox Game Pass erhältlich sein.