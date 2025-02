Frostpunk 2: Ankündigung der Konsolenfassung auf dem ID@Xbox Showcase 2025?

Autor:, in / Frostpunk 2

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Frostpunk 2, die Fortsetzung des erfolgreichen Survival-Städtebau-Spiels, wurde am 20. September 2024 für den PC veröffentlicht. Die Konsolenversion ist für 2025 geplant, allerdings gibt es bislang kein genaues Veröffentlichungsdatum.

Laut der offiziellen Roadmap von 11 bit studios wird die Xbox-Version von Frostpunk 2 nach dem 24. April 2025 erwartet.

An diesem Datum ist ein „mysteriöses Event“ angekündigt, das dem Konsolenstart vorausgeht.

Nach der Veröffentlichung der Konsolenversion sind für 2025 zwei DLCs namens Spectrum und Aurora geplant. Aufgrund dieser Informationen könnte der Veröffentlichungszeitraum im Mai oder Juni 2025 liegen.

Ankündigung der Xbox-Version auf dem ID@Xbox Showcase 2025?

Ein möglicher Zeitpunkt für neue Details oder die Bekanntgabe des Konsolen-Release-Termins von Frostpunk 2 könnte das ID@Xbox Showcase am 24. Februar 2025 sein, an dem auch 11 bit studios teilnimmt. Bekannt ist, dass das Spiel direkt am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Mysteriöses Event am 24. April 2025

Einer der spannendsten Punkte auf der Roadmap ist eine Markierung für den 24. April 2025. Bislang gibt es von 11 bit studios keine weiteren Angaben dazu, was an diesem Tag angekündigt werden könnte.

Interessant ist jedoch die symbolische Darstellung einer „Weggabelung“ auf der Roadmap, die darauf hindeutet, dass etwas völlig Eigenständiges im Zusammenhang mit Frostpunk 2 geplant ist. Zusätzliche Erweiterungen, DLCs oder Content hätten vermutlich den bisherigen Weg fortgesetzt – die Abweichung deutet also auf etwas Neues hin.

Ein Frostpunk 3 wäre aktuell jedoch unwahrscheinlich, da weiterhin intensiv am zweiten Teil gearbeitet wird.

Doch was könnte stattdessen passieren? Ein weiterer Hinweis könnte sein, dass am 2. April die Nintendo Direct zur Switch 2 stattfindet. Die symbolische „Weggabelung“ könnte darauf hindeuten, dass Frostpunk 2 im April auch für die Switch 2 angekündigt wird.

Es bleibt abzuwarten, ob dies bereits während der Nintendo Direct geschieht oder erst später im Monat offiziell bestätigt wird.