Frostpunk 2: Breach of Trust ab sofort verfügbar und erweitert das Überlebensdrama

Frostpunk 2 stellt in Breach of Trust das Vertrauen der Menschheit auf die Probe.

Mit Frostpunk 2 erhalten Spieler heute neue Herausforderungen für ihre gefrorene Gesellschaft. Die Szenario-Erweiterung Breach of Trust ist ab sofort verfügbar und rückt politische Spannungen, Verhandlungen und den Zusammenhalt der letzten Überlebenden in den Mittelpunkt.

Im neuen Szenario steht die Stadt New Edinburgh vor dem Zusammenbruch, während die Siedlung Aurora auf der anderen Seite eines zugefrorenen Sees die Entwicklungen beobachtet. Statt allein auf Ressourcenmanagement und Infrastruktur zu setzen, müssen Spieler diesmal verstärkt diplomatische Entscheidungen treffen.

Die zentrale Frage lautet, wie die verbliebenen Gruppen der Menschheit zusammengeführt werden können. Verhandlungen werden dabei zu einer ebenso wichtigen Waffe wie die Verwaltung von Nahrung, Wärme und Arbeitskräften. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Fraktionen entweder zu vereinen oder den eigenen Einfluss konsequent auszubauen.

Der Launch-Trailer stellt dabei das Thema Vertrauen in den Mittelpunkt. Während Feuer und Frost die Menschen nicht auseinanderreißen konnten, drohen Misstrauen und politische Konflikte genau das zu erreichen. Damit knüpft die Erweiterung an die bekannten moralischen und gesellschaftlichen Entscheidungen der Reihe an.

Mit Breach of Trust erweitert Entwickler 11 bit studios die Welt von Frostpunk 2 um ein weiteres eigenständiges Szenario und liefert Spielern neue Herausforderungen, die weniger auf das Überleben gegen die Natur und stärker auf das Überleben einer gespaltenen Gesellschaft setzen.