Frostpunk 2: Breach of Trust DLC erscheint im Juni

Frostpunk 2 präsentiert den neuen DLC Breach of Trust mit brandneuen Mechaniken und einer gefährlichen Krise in New Edinburgh.

Ein besonderer Tag für alle Bewohner von New London und Fans der Frostpunk-Reihe: 11 bit studios gibt die Zukunft seiner gefrorenen Franchise bekannt. Im Mittelpunkt steht das zweite DLC für Frostpunk 2, Breach of Trust, das am 23. Juni veröffentlicht wird.

Dieses vollständig realisierte Szenario führt Spieler in eine neue, gefährliche Krise in New Edinburgh. Die Stadt liegt nahe einem Vulkan, dessen instabile Aktivität durch die riskante Nutzung geothermischer Energie für den Generator verschärft wurde.

Als First Citizen übernehmen Spieler die Führung, während periodische Vertrauensabstimmungen ihre Beliebtheit messen. Entscheidungen zwischen Vertrauen und Zerstörung bestimmen den Verlauf und die Überlebenschancen der Bevölkerung.

Breach of Trust befindet sich bereits in der geschlossenen Playtest-Phase, für die sich Interessierte über Steam anmelden können. Das DLC bringt frische Mechaniken, neue Herausforderungen und eine narrative Tiefe, die das strategische und moralische Spielgefühl der Serie weiter ausbaut.

Darüber hinaus blickt die Frostpunk-Reihe auf eine wachsende Zukunft. Die definitive Version des Originals, Frostpunk 1886, wird mit erweitertem Inhalt auf Steam vorgestellt, während das erste Spiel demnächst für die Nintendo Switch erscheint.

Zusätzlich erweitert die Serie ihr Universum mit einem Comic in Zusammenarbeit mit Rocketship Entertainment, geschrieben von Justin Jordan und illustriert von Ryan Benjamin.

Zur Feier von 11 Millionen Spielern veröffentlicht 11 bit studios exklusives Merchandise und startet einen großen Steam-Sale auf alle Spiele und DLCs der Franchise, als Dank an die Community, die sich durch Frost und Moral navigiert hat.