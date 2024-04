Frostpunk 2: Erstes Gameplay Deep Dive-Video

11 bit studios und das Entwicklerteam von Frostpunk 2 freuen sich, die Spieler wieder in die unerbittlichen Frostlande einzuladen, um einen exklusiven Blick auf die mit Spannung erwartete und ehrgeizige Fortsetzung zu werfen.

Heute erhalten PC-Spieler, die die Deluxe Edition des Spiels vorbestellt haben, Zugang zu einer einwöchigen Beta, die einen Teil des Sandbox-Modus, bekannt als Utopia Builder Preview, beinhaltet.

Obwohl Frostpunk 2 in jeder Hinsicht deutlich größer ist als das Originalspiel, bietet diese Vorschau einen Einblick in etwa 40 Prozent des vollständigen Erlebnisses, das die Spieler bei der Veröffentlichung des Spiels am 25. Juli 2024 auf PC und über PC Game Pass erwartet.

Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Konsolen erhältlich sein und im Xbox Game Pass enthalten sein.

Außerdem können Fans mit einem neuen Entwicklerkommentar-Video tiefer in das Spiel eintauchen, in dem die Co-Direktoren von Frostpunk 2 wertvolle Einblicke in die wichtigsten Änderungen des Spiels und eine erweiterte Gameplay-Vorschau geben. Frostpunk 2 wird voraussichtlich am 25. Juli erscheinen.