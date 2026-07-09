Frostpunk 2: Feiert einen großen Meilenstein – über 1 Million Menschen trotzen der Kälte

Die eisige Zukunft von Frostpunk 2 wird von immer mehr Spielern erlebt: Entwickler 11 bit studios hat bekannt gegeben, dass inzwischen über 1 Million Menschen den Ruf des Stewards beantwortet und New London betreten haben.

Damit erreicht das Städtebau- und Strategiespiel einen wichtigen Meilenstein. Die Überlebenden müssen weiterhin gegen die unerbittliche Kälte kämpfen, den Generator am Laufen halten und die lebenswichtige Ölversorgung sichern, während die Gesellschaft vor schwierigen Entscheidungen steht.

Das Entwicklerteam bedankt sich bei der gesamten Frostpunk-Community für die Unterstützung und die vielen Geschichten, die innerhalb der gefrorenen Welt entstanden sind.

In Frostpunk 2 übernehmen Spieler die Rolle des Stewards und führen eine wachsende Stadt durch eine neue Ära voller politischer Konflikte, Ressourcenknappheit und moralischer Entscheidungen. Während der erste Teil den Kampf ums reine Überleben in den Mittelpunkt stellte, erweitert die Fortsetzung den Fokus auf den Aufbau und die Verwaltung einer komplexen Gesellschaft.