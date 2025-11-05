Frostpunk 2: Fractured Utopias startet am 8. Dezember mit über 100 neuen Ereignissen

Der erste DLC zu Frostpunk 2 erweitert den Utopia Builder-Modus um neue politische Herausforderungen und Inhalte!

Mit Frostpunk 2: Fractured Utopias erscheint am 8. Dezember 2025 die erste große Erweiterung für das Survival-Aufbauspiel. Der DLC erweitert den beliebten Utopia Builder-Modus, der sich auf Sandbox-Gameplay und langfristigen Städtebau konzentriert, um eine Vielzahl neuer Inhalte.

In Fractured Utopias stehen über 100 neue narrative Ereignisse im Mittelpunkt, die das politische Ringen um die Zukunft der gefrorenen Metropole noch intensiver gestalten. Spielerinnen und Spieler erleben komplexe Entscheidungen, neue Gesellschaftsmodelle und zusätzliche Freischaltungen, die den Wiederspielwert deutlich erhöhen.

Frostpunk 2 und der DLC Fractured Utopias vertiefen die charakteristische Mischung aus Strategie, moralischen Dilemmata und Ressourcenmanagement, für die die Serie bekannt ist. Wer sich dem Überlebenskampf in einer zerbrochenen Utopie stellen möchte, kann den neuen Inhalt ab Dezember erleben.