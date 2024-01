Frostpunk 2: Gameplay-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Frostpunk 2

11 bit studios zeigt erstmals einen vollwertigen Gameplay-Trailer zu Frostpunk 2, dem Nachfolger des City-Builders. Frostpunk ist bekannt für seine geschickte Mischung von strategischer Planung mit einer organischen, emotionalen Erzählung.

Auch Frostpunk 2, das dieses Jahr erscheint, konzentriert sich auf die Geschichte eines Volkes, das sich mit der harten Realität auseinandersetzen muss. Wie im echten Leben, verfügen manche Individuen über mehr Macht, die Dinge zu verändern, als andere. Diese Macht ist jedoch nur ein schwacher Trost, wenn sie darum kämpfen müssen, das langfristige Überleben ihrer Stadt zu sichern.

In der Rolle des Magistrats in Frostpunk 2 sind die Spieler mit der Aufsicht über die wachsende Metropole beauftragt und müssen die Bedürfnisse und Forderungen der Gesellschaft vorsichtig gegeneinander abwägen. Die Stadtbewohner machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und die Kriminalität auf den Straßen. Sie beschweren sich über die ungesunden und ärmlichen Lebensbedingungen, die durch das industrielle Wachstum noch verschärft werden, brauchen aber Arbeitsplätze.

Und was, wenn der Magistrat ihre harte Arbeit nicht mit Essen und Unterkünften belohnen oder sich um ihre Gesundheit kümmern kann? Er kann es nicht allen recht machen und wenn radikale Gruppen an Einfluss gewinnen, braucht es nur einen Funken, um das Pulverfass zum Explodieren zu bringen.

Dreißig Jahre nach dem Großen Sturm ist die Zeit der Tyrannei vorbei. Die Delegierten können ihre Stimmen abgeben (mit oder ohne ein bisschen Überzeugungsarbeit durch den Magistrat), um den Willen des Volkes zu erfüllen und die Stadt in die ungewisse Zukunft zu führen.

Und in all ihren Köpfen spielt sich dabei dasselbe Mantra ab: Die Stadt darf nicht untergehen.

Wird der Magistrat in der Lage sein, sich durchzusetzen und der Stadt zum Triumph zu verhelfen?

Frostpunk 2 erscheint in der ersten Jahreshälfte 2024 für PC und wird vom ersten Tag an im PC Game Pass zur Verfügung stehen. Zum Launch auf Xbox Series X|S kommt der Titel auch in den Xbox Game Pass. Neuigkeiten zu weiten Titeln von 11 bit im Game Pass gibt es zu einem späteren Zeitpunkt.