Frostpunk 2: Konsolen-Veröffentlichung im April 2025 möglich

Das Frostpunk 2-Team von 11 bit studios ist sehr dankbar für das unschätzbare Feedback, das die Spieler seit der Veröffentlichung des Spiels im September abgegeben haben.

Eure Vorschläge, Ideen und Fehlerberichte haben eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der bisherigen Reise gespielt und werden auch weiterhin die Pläne für das, was vor ihnen liegt, bestimmen, so die Entwickler in einer Mitteilung.

Wie in der Roadmap hervorgehoben wird, ist die Frostland-Expedition noch lange nicht zu Ende, denn für 2025 sind eine Vielzahl von Updates und Inhalten geplant.

Hier ist ein Blick auf einige wichtige Meilensteine:

Konsoleneinführung: Ein mit Spannung erwartetes Ereignis, das New London für Konsolenspieler weltweit zugänglich macht. Wir können es kaum erwarten, die Reichweite der Stadt auf neue Plattformen auszuweiten.

DLCs: Während die Einzelheiten noch geheim gehalten werden, wird jeder der kommenden DLCs – die derzeit noch unter Codenamen laufen – völlig neue Dimensionen in die unerbittliche Welt von Frostpunk 2 bringen.

Kostenlose große Inhalts-Updates: Zusätzlich zu den DLCs haben wir uns verpflichtet, wichtige kostenlose Updates zu liefern, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Diese Updates werden Ihr Spielerlebnis auf sinnvolle Weise verbessern und weiterentwickeln.

Neben diesen wichtigen Meilensteinen wird das Entwicklerteam auch weiterhin Hotfixes und allgemeine Verbesserungen veröffentlichen, um sicherzustellen, dass das Spiel stabil und ausgefeilt bleibt.

Frostpunk 2 ist derzeit für PC und über den PC Game Pass erhältlich. Die Veröffentlichung für Konsolen ist zusammen mit der Verfügbarkeit des Xbox Game Pass für 2025 geplant.