Frostpunk 2: Polnischer Komponist kehrt zurück

Der polnische Entwickler und Publisher 11 bit studios freut sich sehr darüber, dass der bekannte Komponist Piotr Musiał zu Frostpunk 2 zurückkehrt.

Musiał ist einer der bekanntesten Videospiel-Komponisten in Polen und arbeitete bereits am ersten Frostpunk-Spiel und This War of Mine, weswegen er auch perfekt zum Sequel passt. Auch andere bekannte polnische Spiele nutzen Musik von Musiał, wie The Witcher 3.

Einen ersten Teaser gibt es hier:

Außerdem erhält ein weiteres Spiel von 11 bit studios, The Alters, von Musiał komponierte Musik.

Hier wird die Musik einen komplett anderen Ton einschlagen, da es sich dieses Mal um eine Sci-Fi-Geschichte handelt und nicht um eine düstere Erzählung über eine postapokalyptische Stadt.

Im Rahmen des Steam Next Fests ist derzeit eine Demo für The Alters verfügbar und neugierige Spieler können bereits einen Vorgeschmack auf die neuen Musikstücke erhalten.