Frostpunk 2: Soundtrack erweckt die Frostlande zum Leben

Die „Sounds of Frostland“ werden in Frostpunk 2 dank Komponist Piotr Musiał zum Leben erweckt

Mit Frostpunk 2 will das Team von 11 bit studios das gefeierte Städte-Survival-Spiel auf ein neues Niveau heben – mit einer größeren Stadt und neuen Möglichkeiten für Spieler, ihre nun schon etablierte eisige Stadt anzuführen.

Eine ähnliche Herangehensweise gab es auch an den Soundtrack des Sequels. Die Musik führt das Erbe des ersten Teils fort und hält die Spieler in einer eisigen Umklammerung, während sie dem neuen Spiel gleichzeitig etwas Einzigartiges hinzufügt.

In einem neuen Video analysieren Komponist Piotr Musiał und Sound Designer Krzysztof Lipka den Respekt vor Frostpunks Erbe, wie Musik hilft, die nie gekannten Ausmaße der gefrorenen Lande spürbar zu machen und wie ungewöhnliche Instrumente – Dampfmaschinen, Maschinengeräusche, oder die Geräusche von Menschenmassen – sich in die ungewöhnliche Art und Weise einfügen, wie Musik in Frostpunk 2 funktioniert.

Die ikonische Musik aus dem ersten Teil, die von einem talentierten Streichquartett eingespielt wurde, fühlte sich zu intim für die Ausmaße des Sequels an.

Für diesen Teil haben sich Piotr und sein Team entschieden, ein wesentlich größeres Orchester mit einem schwereren Klang einzusetzen, was die Größe der Stadt und die Schwere der eigenen Entscheidungen veranschaulichen soll.

Um die Musik noch näher an die Inhalte des Spiels anzupassen, suchte das Team nach Instrumenten, die der harten Realität der Welt von Frostpunk entsprungen sein könnten, wo Schrott und alte Maschinenteile genutzt werden, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ein solches Instrument ist das Geistercello, die geheime Zutat, die einerseits primitive Musik produziert aber andererseits auch beeindruckende futuristische Umgebungs-Melodien erschaffen kann.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Frostpunk 2 sind seine Menschen. Je nach Größe, Stimmung und anderen Parametern, die sich in Echtzeit ändern, werden die Spieler die Menschenmassen anders wahrnehmen.

Frostpunk 2 erscheint am 20. September für PC und PC Game Pass; die Konsolenversionen erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt.