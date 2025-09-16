Frostpunk 2: Um diese Uhrzeit auf Konsole und im Game Pass spielbar

Wir sagen euch, wann ihr Frostpunk 2 auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass spielen könnt.

Das City-Building-Gesellschafts-Survival-Spiel erscheint diese Woche nicht nur endlich für Xbox Series X|S und PlayStation 5, es wird auch direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Wann genau der Titel von 11 bit studios am 18. September auf Konsolen spielbar sein wird, hat man jetzt verraten.

Wie die Grafik der globalen Releasezeiten zeigt, ist Frostpunk 2 ab 19:00 Uhr spielbar. Ein Ausflug in eine andere Region ist nicht möglich, um früher zu spielen.