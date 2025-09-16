Frostpunk 2: Um diese Uhrzeit auf Konsole und im Game Pass spielbar

Das City-Building-Gesellschafts-Survival-Spiel erscheint diese Woche nicht nur endlich für Xbox Series X|S und PlayStation 5, es wird auch direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht.
Wann genau der Titel von 11 bit studios am 18. September auf Konsolen spielbar sein wird, hat man jetzt verraten.
Wie die Grafik der globalen Releasezeiten zeigt, ist Frostpunk 2 ab 19:00 Uhr spielbar. Ein Ausflug in eine andere Region ist nicht möglich, um früher zu spielen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super interessantes Setting. Leider ist das Genre so gar nicht meins. Aber dank gamepass kann ich mich ja eines besseren belehren lassen
Uh, bin schon gespannt. Teil 1 habe ich richtig gesuchtet.
Werde auf jeden Fall noch reinschauen, aber erst, wenn es Winter ist, soll ja auch sehr komplex sein.