Frostpunk: Alle drei Erweiterungen für Xbox und PlayStation 4 erhältlich

Das Warten hat ein Ende, denn drei Erweiterungen für Frostpunk – The Last Autumn, On the Edge und The Rifts – sind jetzt verfügbar. Mit ihnen kommen neue Gameplay-Mechaniken, neue Gebäude und neue Geschichten und Dilemmas für Frostpunk-Veteranen auf Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4.

Die Erweiterungen können einzeln oder zusammen in Form eines Season Pass gekauft werden. Für Neueinsteiger wurde die Frostpunk: Complete Collection veröffentlicht, die das Basisspiel und den Season Pass enthält.

Jede Erweiterung hat ein eigenes Thema und führt neue Spielweisen und Hindernisse ein, die es zu überwinden gilt:

Die Vorgeschichte von The Last Autumn stellt die Spieler vor die Aufgabe, einen Generator zu bauen; hier ist also nicht das Wetter das Hauptproblem, sondern ein knapper Zeitplan, bevor der Winter kommt.

On the Edge setzt die Geschichte aus dem Basisspiel fort, und während die Spieler eine neue Siedlung außerhalb der Stadt aufbauen, ist es wichtig, neue Handelswege zu ebnen und ein freundschaftliches Verhältnis zu den Lagern der anderen Überlebenden zu pflegen, während sie den Herrschern von New London gegenüber loyal bleiben.

In The Rifts, auf einer neuen Karte für den Endlosmodus, sind die Ressourcen über die ganze Insel verstreut, sodass der Bau von Brücken die einzige Möglichkeit ist, ihren stetigen Fluss zur eigenen Siedlung zu sichern.

Frostpunk ist im Xbox Game Pass enthalten.