Frostpunk: Drei Millionen Verkäufe in drei Jahren

Frostpunk-Entwickler 11 Bit Studios hat gleich drei Anlässe zum Feiern. Die Städtebau-Survival-Simulation startete 2018 auf PC und 2019 auf Konsolen, was bedeutet, dass der dritte Jahrestag kurz bevor steht. Gleichzeitig wurde der Meilenstein von drei Millionen verkauften Exemplaren erreicht.

Im Rahmen der Feierlichkeiten veröffentlichen 11 Bit Studios den Original-Soundtrack der beliebten Frostpunk-Erweiterungen The Last Autumn und On the Edge mit brandneuen Stücken des Komponisten Piotr Musiał.

Der OST ist ab sofort kostenlos für alle Season Pass-Besitzer bei Steam erhältlich und wird in Kürze auf Streaming-Diensten verfügbar sein (hier bereits auf YouTube). Für alle Musikliebhaber, die etwas zum Sammeln haben wollen, erscheint später in diesem Jahr die Vinyl-Edition, welche hier vorbestellt werden kann.

11-Bit-Studios bieten eine köstliche Portion Dankbarkeit und eine großzügige Dosis „DANKE!“ nicht nur an die Frostpunk-Liebhaber, sondern an die ganze Community, welche die Spiele des Entwicklers genießt. Um ihre Wertschätzung zu zeigen, wurden ein paar faszinierende Zahlen und skurrile Informationen über Frostpunk und alle anderen Spiele des Studios veröffentlicht.

Der dritte Anlass zum Feiern und ebenso die Kirsche auf der Torte sind drei ermäßigte Spielpakete, die frisch aus den 11 Bit-Studioöfen stammen. Diese Bundles bieten alle 11 Bit-Spiele, angefangen bei den Klassikern bis hin zu neuen Titeln und Inhalten, mit dem bisher höchsten Rabatt und sogar 60 % zusätzlichem Rabatt, bei Kauf eines Bundles.

Diese zeitlich begrenzten Pakete sind ab sofort eine Woche lang auf Steam erhältlich.