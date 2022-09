Fueled Up: Weltraum-Abenteuer setzt auf Teamwork

Autor:, in / Fueled Up

Spieler bergen und reparieren in Fueled Up Raumschiffe im Koop mit ihren Freunden.

Könnt ihr beschädigte Raumschiffe rechtzeitig auftanken, reparieren und bergen, oder wird der böse Weltraumkrake euer Schiff in die Zange nehmen? Fireline Games, die das Spiel auf der Tokyo Game Show vorstellten, geben offiziell bekannt, dass Fueled Up am 13. Oktober 2022 für Windows-PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 19,99 US-Dollar auf den Markt kommt.

Die Spannung in Fueled Up ist nicht von dieser Welt. In einem Team von bis zu vier Spielern müsst ihr gemeinsam mit euren Mitstreitern Raumschiffe bergen und sie in fünf Kapiteln mit sechs Schwierigkeitsgraden in Sicherheit bringen, während ihr euch unerwarteten Gefahren wie Wurmlöchern, Asteroidenschauern und Weltraum-Tintenfischen stellt.

Oh, und… vergesst nicht die achtundfünfzig Bonusherausforderungen, falls ihr eine sucht, und natürlich die vielen freischaltbaren Skins, die atemberaubend aussehen.

Wollt ihr in diesem chaotischen Koop-Spiel nach den Sternen greifen? Ihr müsst die Triebwerke auftanken, Risse in der Hülle reparieren und Brände löschen, damit euer Schiff nicht in die Luft fliegt.

Aber das ist noch nicht alles. Ihr müsst die Raumschiffe schnell bergen und reparieren, bevor der böse Weltraumkrake ihre Tentakel auf sie richtet. Manche würden sagen, das ist keine Raketenwissenschaft… andere würden sagen, es ist viel mehr!

Key Features

Intensiver Couch-Koop-Spaß – Genießt ein Spiel, in dem Teamwork, ein rasantes Tempo und das Jonglieren mit mehreren Aufgaben mit einer kräftigen Dosis Chaos und Gelächter kombiniert werden. Mischt sorgfältige Planung mit blitzschnellen Entscheidungen, um es zurück zur Basis zu schaffen!

Verrücktes, hektisches Solospiel – Keine Freunde verfügbar? Das ist kein Problem. Fueled Up eignet sich auch hervorragend für Einzelspieler.

Online-/Lokal-Multiplayer – Arbeitet mit euren Mannschaftskameraden im lokalen und Online-Multiplayer zusammen, um die Schiffe sicher und in einem Stück zurückzubringen.

Controller-Sharing – Nur ein Controller? Kein Problem! Teilt ihn mit eurem Freund und rettet gemeinsam Raumschiffe.

Bonus-Herausforderungen – Reicht euch die sichere Rückkehr nicht aus? Wollt ihr noch mehr Nervenkitzel? Jeder Level bietet zusätzliche Ziele, um eure Fähigkeiten zu testen und zu beweisen, dass es keine Aufgabe gibt, die zu schwierig für euch und eure Crew ist!