FULL STEAM: Fluffy X Machina: Hollywood-Animatoren stellen Beat’em Up vor

FULL STEAM: Fluffy X Machina ist ein neues Roguelite Beat’em Up, an denen Hollywood-Animatoren beteiligt sind.

BouncyBrain Studio, gegründet von Animationsveteranen, die bereits an Kung Fu Panda, The Mario Movie und Minions mitgewirkt haben, freuen sich, ihr erstes Indie-Spiel, FULL STEAM: Fluffy X Machina, vorzustellen.

Das Spiel wird für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen, wobei eine kostenlose Demo bald auf Steam verfügbar sein wird.

FXM ist ein Roguelite Beat’em Up, in dem die Spieler die Kontrolle über Critter-Piloten und ihre mächtigen Mechs übernehmen, um einen bösen Megakonzern in einem Diesel-Punk-Universum zu bekämpfen.

FULL STEAM: Fluffy X Machina bietet reflexschnelles Roguelite-Gameplay, charmante Charaktere, lebendige Persönlichkeiten und herausragende Sprachaufnahmen. Die Entwickler haben ihre Meisterschaft im visuellen und emotionalen Geschichtenerzählen genutzt, um ein Erlebnis zu schaffen, das sich erfrischend modern anfühlt und gleichzeitig eine nostalgische Verbindung herstellt.

Die Kickstarter-Kampagne startet diesen Februar und lädt die Fans ein, sich frühzeitig zu beteiligen und sich exklusive Belohnungen zu sichern.